Orlen reaguje na spadek cen paliw w hurcie

Orlen zareagował na nową sytuację na rynku. Cena diesla w hurcie spadła aż o 14 groszy na litrze, a benzyna 95 zaliczyła z kolei spadek o 5 groszy. Analitycy przewidują, że powinno to pomóc zahamować podwyżki cen na stacjach benzynowych.

Wszystko zaczęło się od sytuacji na Bliskim Wschodzie, gdzie ceny ropy Brent spadły do 67 dolarów za baryłkę. Jak opisywał Rafał Hirsch w swoim przeglądzie gospodarczym, rynek zareagował bardzo dynamicznie:

"W poniedziałek rano baryłka ropy Brent kosztowała 79 dolarów. Do godz. 18 cena spadła do 75 dolarów i wtedy pojawiła się informacja o tym, że Iran wystrzelił rakiety w kierunku amerykańskich baz w Katarze. W zaskakującej reakcji na to wydarzenie notowania ropy runęły wtedy, schodząc do 68 dolarów w kilka godzin."

We wtorek rano, gdy konflikt Izraela z Iranem dobiegał końca, baryłka Brent kosztowała mniej niż 69 dolarów, a w środę trzeba było płacić 67 dolarów.

Kiedy obniżki na stacjach paliw?

Kiedy możemy spodziewać się obniżek na stacjach paliw? Jak czytamy w "Rzeczpospolitej":

"Sygnał do obniżek przychodzi zwykle od mniejszych graczy, którzy chcą zwiększyć obroty i uszczknąć więcej dla siebie. Duzi gracze zaczną obniżać ceny z rozpoczęciem wakacji, przede wszystkim w ramach promocji, np. weekendowych."

Orlen zapewnia dywersyfikację dostaw

W poniedziałek Orlen, odnosząc się do sytuacji na Bliskim Wschodzie, poinformował, że dzięki zdywersyfikowanemu portfelowi zamówień, długoterminowym kontraktom, możliwościom zakupów spotowych i własnemu wydobyciu, firma jest dobrze przygotowana do realizacji bieżącej działalności.

Orlen pozyskuje ropę naftową z Bliskiego Wschodu w ramach umowy z Saudi Aramco, a także gaz w ramach kontraktu katarskiego, przy czym tylko LNG transportowane jest przez Cieśninę Ormuz. Spółka działa zgodnie z obowiązującymi sankcjami i nie importuje ropy naftowej z Iranu.

Spółka ma podpisane umowy długoterminowe na dostawy ropy naftowej drogą morską z Saudi Arabian Oil Company i BP Oil International Limited oraz z B8 Sp. z o. o. BALTIC S.K.A. i Lotos Petrobaltic, pokrywające blisko 78 proc. zapotrzebowania na surowiec. Jednocześnie podkreślono, że "ewentualne przerwanie dostaw z Kataru nie będzie stanowiło zagrożenia dla zaopatrzenia kraju w surowiec".

