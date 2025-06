Mrożenie cen energii przedłużone do końca roku! Premier ogłosił co dalej

Mrożenie cen prądu przedłużone do końca roku! Rząd podjął decyzję

We wtorek premier Donald Tusk przekazał ważną wiadomość dla wszystkich gospodarstw domowych w Polsce. "Indywidualny odbiorca energii elektrycznej może spać spokojnie. Mroziliśmy ceny do końca września i podjęliśmy decyzję, że spokojnie do końca roku możemy dalej to robić" – ogłosił premier, dając pewność, że przynajmniej do końca roku ceny prądu pozostaną na stabilnym poziomie.

Co więcej, premier Tusk zasugerował, że w przy obecnej sytuacji rynkowej podwyżki w przyszłym roku mogą nie być dotkliwe.

- Przy równoczesnym spadku cen energii na rynku może to oznaczać, że także w przyszłym roku nie będzie dotkliwych, z punktu widzenia klienta, zmian – dodał. To optymistyczna prognoza, która daje nadzieję na utrzymanie stabilnych cen energii w przyszłym roku.

Decyzja rządu uzgodniona z ministerstwem klimatu

Decyzja o przedłużeniu zamrożenia cen energii była poprzedzona analizami i konsultacjami. Tusk podkreślił, że wpływ na decyzję miała ministra klimatu Paulina Hennig-Kloska. Na początku czerwca br. minister Hennig-Kloska informowała, że ostateczna decyzja zostanie podjęta po dokładnej analizie nowych taryf zaproponowanych przez spółki energetyczne.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwach domowych mają prawo do korzystania z ceny zamrożonej na poziomie 500 zł za MWh netto do 30 września. Sprzedawcy energii mają czas do końca lipca, aby złożyć do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wnioski z propozycjami taryf, które miałyby obowiązywać po 30 września.

Obecna taryfa sprzedawców z urzędu - PGE Obrót, Enei, Taurona Sprzedaż, Energi Obrót i Taurona Sprzedaż GZE - dla odbiorców z grupy G, czyli gospodarstw domowych, wynosi 622,8 zł za MWh netto. Różnicę między ceną taryfową a ustawowo zamrożoną dopłaca sprzedawcom państwo.

Na Towarowej Giełdzie Energii podstawowe kontrakty BASE z dostawą w IV kwartale 2025 r. były w ciągu ostatniego miesiąca wyceniane w przedziale 420-440 zł za MWh.

Według ostatnich danych URE, w Polsce jest prawie 16,4 mln odbiorców w grupie taryfowej G. Z tego ponad 10 mln korzysta z cen ustalanych w taryfach, a ponad 6 mln - z ofert wolnorynkowych. W 2024 r. odsetek odbiorców korzystających z taryf spadł o 1,26 proc.

