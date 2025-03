Autor:

Waloryzacja emerytur i rent 2025 - kluczowe zmiany dla świadczeniobiorców

Waloryzacja emerytur i rent o 5,5 proc. przyniosła istotne zmiany w kwotach świadczeń. Od 1 marca 2025 roku minimalna emerytura wzrosła z 1 780,97 zł do 1 878,91 zł brutto, co przekłada się na miesięczny wzrost o 97,94 zł. Równocześnie limit renty wdowiej, stanowiący trzykrotność najniższej emerytury, zwiększył się z 5 342,91 zł do 5 636,73 zł brutto.

Warto przypomnieć, że renta wdowia funkcjonuje dzięki ustawie z 26 lipca 2024 roku, wprowadzającej zmiany w systemie emerytur i rent. Ustawa ta została przyjęta po długim okresie konsultacji społecznych i stanowi odpowiedź na trudną sytuację materialną wielu osób owdowiałych, szczególnie kobiet, które często otrzymywały znacząco niższe świadczenia po śmierci współmałżonka.

Procedury ZUS w przypadku przekroczenia limitu renty wdowiej

Jeśli suma świadczeń przekroczy trzykrotność najniższej emerytury (obecnie 5 636,73 zł brutto), ZUS pomniejszy je o kwotę przekroczenia. Osoba pobierająca świadczenie otrzyma decyzję informującą o pomniejszeniu świadczeń wypłacanych w zbiegu. Dokument ten zawiera szczegółowe wyliczenia oraz uzasadnienie podjętej decyzji, a także informacje o możliwościach odwołania.

ZUS będzie pomniejszał świadczenia w ściśle określonej kolejności, zaczynając od tych finansowanych z budżetu państwa:

Świadczenia z zaopatrzenia emerytalno-rentowego żołnierzy zawodowych

Świadczenia z zaopatrzenia emerytalno-rentowego funkcjonariuszy służb mundurowych

Inne świadczenia

Następnie pomniejszane będą kolejno świadczenia finansowane z:

Funduszu Emerytalno-Rentowego KRUS

Funduszu Pracy

Funduszu Emerytur Pomostowych

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Warunki otrzymania renty wdowiej

Aby otrzymać rentę wdowią, należy spełnić następujące warunki:

osiągnąć wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn)

pozostawać we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka

nabyć prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego

Ważne jest, że wypłata świadczeń ustaje z dniem poprzedzającym dzień zawarcia nowego związku małżeńskiego przez osobę uprawnioną. ZUS weryfikuje ten fakt na podstawie danych z rejestru PESEL oraz deklaracji składanych przez świadczeniobiorców.

Docelowy model finansowy rent wdowich

Docelowo, w przypadku zbiegu prawa do świadczeń z rentą rodzinną, jedno wybrane świadczenie będzie wypłacane w całości, a drugie w wysokości 25 proc. To ważne wsparcie finansowe dla osób, które straciły współmałżonka i borykają się z problemami finansowymi.

Okres przejściowy, który potrwa do 2027 roku, zakłada stopniowe dochodzenie do docelowego modelu, co ma zapewnić stabilność systemu ubezpieczeń społecznych oraz umożliwić beneficjentom odpowiednie przygotowanie się do nowych zasad. Eksperci finansowi podkreślają, że wprowadzone zmiany stanowią kompromis między potrzebami osób owdowiałych a możliwościami budżetu państwa.

