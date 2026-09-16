Czym jest unijne rozporządzenie w sprawie mikroplastiku i od kiedy obowiązuje?

Prawodawstwo Unii Europejskiej wdraża kompleksowy pakiet przepisów nakierowanych na ograniczenie obecności drobinek polimerowych w środowisku naturalnym. Zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej (UE) 2023/2055, przyjętym w ramach strategii REACH, unijne instytucje konsekwentnie wycofują ze sprzedaży produkty zawierające syntetyczne cząstki polimerowe o rozmiarze poniżej 5 milimetrów. Rok 2027 stanowi formalny punkt zwrotny, w którym upływają okresy przejściowe dla kolejnych kategorii wyrobów rynkowych. Od tego momentu ograniczenia zaczną bezpośrednio dotyczyć składników używanych w procesach przemysłowych, produktach czyszczących oraz specyficznych zastosowaniach specjalistycznych.

Restrykcje opierają się na założeniu, że mikroplastik uwalniany do wód i gleby stanowi stałe zanieczyszczenie, którego nie da się skutecznie usunąć po przedostaniu się do ekosystemu. Przepisy zakazują zarówno wprowadzania do obrotu samych mikrocząstek, jak i mieszanin, w których ich stężenie przekracza 0,01% wagowo. Unijne regulacje do końca 2027 roku obejmą kolejne branże, zobowiązując podmioty gospodarcze do wycofania dotychczasowych formuł materiałowych pod rygorem wysokich kar finansowych i wstrzymania dystrybucji produktów na terenie UE.

Jakie zakazy zaczną obowiązywać przedsiębiorców w 2027 roku?

Nowe rozwiązania prawne nałożą zakazy na wybrane segmenty produkcji przemysłowej oraz konsumpcyjnej.

Zmiany dotkną w sposób bezpośredni wytwórców chemii gospodarczej, środków czystości, wosków, polerów oraz odświeżaczy powietrza, w których mikroskopijne drobiny z tworzyw pełniły funkcje ścierne, zagęszczające lub nośników zapachu. Z rynku znikną również artykuły kosmetyczne zawierające syntetyczne polimery nieulegające biodegradacji.

Odrębny pakiet regulacji koncentruje się na granulatach stosowanych jako wypełnienie syntetycznych nawierzchni sportowych. Przepisy wyznaczają limity dotyczące ich utraty i rozsypywania poza obszary obiektów, co wymusza stosowanie zamienników organicznych lub specjalnych barier fizycznych. Dla całego sektora produkcyjnego oznacza to konieczność przeprowadzenia natychmiastowego audytu wykorzystywanych surowców i usunięcia z receptur substancji objętych unijnym wykazem.

Jakie nowe obowiązki sprawozdawcze i operacyjne spadną na zakłady produkcyjne?

Nowe otoczenie prawne to nie tylko bezpośrednie zakazy surowcowe, ale także znaczny wzrost obciążeń biurokratycznych oraz zmian w zarządzaniu odpadami komunalnymi i przemysłowymi. Przedsiębiorstwa przetwarzające tworzywa sztuczne zostaną zobowiązane do bezwzględnego przestrzegania szeregu nowych zasad.

Jakie obowiązki zostaną nałożone na firmy?

Wdrożenie systemów ewidencji, które precyzyjnie monitorują przepływ substancji na każdym etapie wytwarzania.

Roczne raportowanie szacowanych ilości mikroplastiku uwalnianego do środowiska podczas procesów technologicznych oraz transportu.

Przekazywanie do Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) szczegółowych instrukcji dotyczących bezpiecznego użytkowania i utylizacji produktów zawierających polimery.

Wdrożenie fizycznych zabezpieczeń w zakładach w celu wyeliminowania wycieków granulatu (tzw. „płatków" i „pylików") do systemów kanalizacyjnych oraz gleby.

Modyfikacja etykiet i kart charakterystyki wyrobów poprzez wprowadzenie jednolicie zdefiniowanych ostrzeżeń oraz informacji o składzie materiałowym.

Spełnienie wyższych poziomów odzysku surowcowego w ramach rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP).

Wprowadzane normy wymagają od kadry zarządczej przeorganizowania wewnętrznych procedur BHP oraz kontroli jakości. Brak odpowiednich certyfikatów lub błędne raportowanie do systemów centralnych od 2027 roku uniemożliwi udział w przetargach publicznych oraz dostawy do międzynarodowych sieci handlowych.

Jak zmiany w gospodarce odpadami wpłyną na rynek opakowań w 2027 roku?

Ustawodawstwo unijne w 2027 roku kładzie nacisk na urzeczywistnienie założeń Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ). Oznacza to, że tradycyjny model produkcji tworzyw – oparty na kopalnych surowcach pierwotnych oraz jednorazowym wykorzystaniu produktu – traci opłacalność ekonomiczną. Zmiany prawne systematycznie podnoszą stawki opłat za wprowadzanie na rynek opakowań niespełniających obowiązujących zasad recyklingu, co przenosi ciężar finansowy bezpośrednio na podmioty ignorujące ekoprojektowanie.

Wymogi dotyczące minimalnej zawartości materiałów pochodzących z recyklingu w nowych wyrobach stają się standardem rynkowym. Przemysł opakowaniowy zostaje zmuszony do przeformułowania struktury wyrobów: wielowarstwowe laminaty, trudne do rozdzielenia w procesie sortowania, są zastępowane monomateriałami (np. czystym polipropylenem lub polietylenem). Nowe normy prawne narzucają również zwiększenie odporności mechanicznej opakowań wielorazowych, aby wytrzymywały wielokrotne cykle mycia i ponownego napełniania bez uwalniania mikro- i nanoplastików.

Jakie wyzwania finansowe i technologiczne stoją przed branżą przetwórczą?

Przejście na nowe standardy wiąże się z koniecznością poniesienia znacznych nakładów kapitałowych. Mniejsze zakłady produkcyjne stają przed problemem rentowności inwestycji w nowoczesne peryferia produkcyjne, takie jak zaawansowane filtry wychwytujące pył polimerowy, systemy zamkniętego obiegu chłodzenia czy precyzyjne dozowniki recyklatu. Koszt modyfikacji form wtryskowych w celu dostosowania ich do pracy z materiałami PCR o różnej lepkości stanowi bezpośrednie obciążenie dla marż operacyjnych.

Równolegle wyzwaniem pozostaje stabilność dostaw wysokiej jakości surowca wtórnego. Rygorystyczne przepisy dotyczące mikroplastiku oraz czystości wyrobów końcowych wymagają stosowania recyklatów o powtarzalnych parametrach fizykochemicznych. Przedsiębiorstwa, które nie zabezpieczyły łańcuchów dostaw poprzez stałą współpracę z certyfikowanymi recyklerami lub nie wdrożyły własnych linii do doczyszczania odpadów, będą musiały mierzyć się ze wzrostem cen surowców certyfikowanych.

W jaki sposób firmy już dziś przygotowują się na nadchodzące zmiany?

Podmioty z sektora przetwórstwa tworzyw sztucznych dynamicznie dostosowują swoje struktury produkcyjne do nadchodzących rygorów prawnych poprzez inwestycje w infrastrukturę oraz gruntowną rewizję procesów technologicznych. Przedsiębiorstwa coraz częściej opierają swoje długofalowe strategie operacyjne na filarach ESG (środowisko, odpowiedzialność społeczna, ład korporacyjny) i przygotowują się do szczegółowego, niefinansowego raportowania parametrów środowiskowych. Istotnym kierunkiem zmian jest maksymalizacja udziału surowców wtórnych – przetwórcy masowo wdrażają do produkcji recyklaty pokonsumenckie (PCR) i poprzemysłowe (PIR), a także dążą do niemal całkowitego odzysku odpadów powstających na liniach produkcyjnych, eliminując konieczność ich składowania.

Równolegle zakłady eliminują paliwa kopalne z procesów wytwórczych na rzecz zielonej energii ze źródeł odnawialnych (często wspieranych własnymi instalacjami fotowoltaicznymi) oraz przechodzą certyfikację międzynarodowych norm, takich jak ISO 14001 czy ISO 50001, tworząc wyspecjalizowane zespoły ds. zrównoważonego rozwoju.

Przykładem przedsiębiorstwa, które skutecznie wdraża te transformacje, jest firma Hanplast z Bydgoszczy. Według danych zarządczych z 2025 roku, zakład przetwarza rocznie 1469 ton recyklatów pokonsumenckich (PCR) oraz 5423 tony recyklatów poprzemysłowych (PIR). Jednocześnie 97% wszystkich odpadów przemysłowych powstających na skutek prowadzonych procesów trafia do ponownego odzysku surowcowego, co eliminuje konieczność ich składowania.

Czy zmiana przepisów w 2027 roku ostatecznie wyeliminuje tworzywa sztuczne?

Wbrew deklaracjom publicznym, cele stawiane przez Unię Europejską nie zmierzają do całkowitego usunięcia tworzyw sztucznych z gospodarki, lecz do zmiany modelu ich wykorzystania. Polimery syntetyczne ze względu na swoje właściwości izolacyjne, niską masę oraz trwałość pozostają niezastąpionym surowcem w medycynie, motoryzacji, budownictwie oraz elektronice. Rok 2027 odcina od rynku jedynie wyroby projektowane bez uwzględnienia ich dalszego cyklu życia.

Wygrani transformacji prawnej to podmioty, które traktują nowe regulacje nie jako barierę, lecz jako punkt wyjścia do budowy przewagi konkurencyjnej.

Dostosowanie infrastruktury, eliminacja mikroplastików z procesów pomocniczych oraz przeznaczenie kapitału na zamknięty obieg surowca pozwalają utrzymać pozycję w łańcuchu dostaw globalnych koncernów, które wymagają od swoich kooperantów pełnego spełnienia norm ekologicznych. Rok 2027 weryfikuje przygotowanie technologiczne całego sektora w Europie.