Zmiany w sprzedaży papierosów i wyrobów tytoniowych. Dodatkowy wymóg!

Czym jest system Track and Trace?

System Track and Trace został ustanowiony dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady UE i gromadzi dane dotyczące przemieszczania, zamawiania, fakturowania oraz płatności za papierosy i tytoń do samodzielnego skręcania papierosów. Obejmuje on dwa elementy, którymi oznaczane są wyroby tytoniowe wprowadzane na rynek unijny:

* niepowtarzalny identyfikator,

* zabezpieczenie, które na terytorium kraju stanowią znaki akcyzy.

Zmiany w Track and Trace

Ministerstwo Finansów poinformowało, że od 20 maja 2024 r. do wyrobów objętych systemem Track and Trace dołączą wszystkie pozostałe wyroby tytoniowe (m.in. cygara, cygaretki, tabaka, tytoń do fajek wodnych). W konsekwencji, systemem Track and Trace zostaną objęte wszystkie wyroby tytoniowe podlegające akcyzie oraz wyroby tytoniowe niebędące wyrobami akcyzowymi, przeznaczone do spożycia przez konsumentów, które w swoim składzie zawierają tytoń. W systemie muszą się również zarejestrować punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych.

Konieczna rejestracja w systemie Track and Trace

Wszystkie podmioty, które biorą udział w produkcji, magazynowaniu, dystrybucji i sprzedaży wyrobów tytoniowych muszą być zarejestrowane w systemie Track and Trace. Można to zrobić na stronie www.idissuer.pl. Za rejestrację odpowiada Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

W systemie muszą się również zarejestrować punkty sprzedaży, które oferują konsumentom wyroby tytoniowe. Jest to jedyny obowiązek ciążący na punktach sprzedaży detalicznej związany z funkcjonowaniem systemu Track and Trace, jednak jego niedopełnienie może uniemożliwić zakup wyrobów tytoniowych od dostawców od 20 maja 2024 r.

W przypadku wyrobów tytoniowych wyprodukowanych poza Unią Europejską (UE), obowiązki w zakresie systemu Track and Trace będą dotyczyć tylko wyrobów przeznaczonych lub wprowadzanych na rynek UE.

