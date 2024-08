Znaczne nieprawidłowości w PZU. Spółka do transferów gotówki

Koniec dopłat do ogrzewania. Polska żąda okresu przejściowego

Kontrola przekrojowa w PZU ujawnia nieprawidłowości. „Kapitał na wypadek spodziewanej przegranej"

Audyty w grupie PZU "miały charakter przekrojowy, objęły wiele zagadnień biznesowych, inwestycyjnych, marketingowych, kadrowych czy prawnych, które zostały poddane szczegółowej kontroli i weryfikacji".

Jak poinformował portal TVP.info, audyt grupy PZU wykazał nieprawidłowości i mechanizmy wyprowadzania pieniędzy ze spółek grupy na cele polityczne przez ludzi powiązanych z PiS.

Dokumenty, do których dotarli dziennikarze "19.30" - a które opisał w poniedziałek portal TVP.info - datowane są na 20 sierpnia. Zawierają kolejne wnioski z audytu w spółkach grupy PZU.

Portal przytacza fragment raportu z audytu w Fundacji Alior Banku: "Analiza wskazuje, że tuż przed wyborami do Sejmu w 2023 r. przegranymi przez PiS, wyprowadzono z niej ponad 1,35 mln zł. Z uwagi na zbieżność dat przelewów z wyborami, część kwoty – ok. 300 tys. zł mogła zostać skonsumowana na cele kampanii wyborczej, pozostałe środki mogły stanowić kapitał na wypadek spodziewanej przegranej".

Tajemnicza fundacja powołana w maju 2022 r.

Według portalu, "owa fundacja została powołana w maju 2022 r. Obecnie jest w stanie likwidacji decyzją nowych władz Alioru. Audytorzy wyliczyli, że w ciągu swojego istnienia przekazała darowizny w wysokości 3,5 mln zł".

Autorzy raportu, zauważają, że wynagrodzenie zarządu wynosiło 500 tys. zł rocznie. Sprawdziliśmy statut fundacji – zarząd składa się z 2 lub 3 osób. Jak wynika z jej sprawozdania finansowego za 2022 r., zarząd składał się wówczas z dwóch osób

Portal napisał, że audytorzy zwrócili uwagę, iż głównymi beneficjentami wydatków fundacji były ochotnicze straże pożarne (260 tys. zł) oraz instytucje związane z Kościołem katolickim (ponad 300 tys. zł). "Tymczasem celami fundacji wypisanymi w statucie w kolejności od pierwszego są m.in. edukacja i oświata, ochrona zdrowia, kultura fizyczna i sport, pomoc społeczna, w tym wsparcie ubogich rodzin" - wskazano.

Jak podaje portal, powołując się na autorów raportu, "zdumienie budzą przynajmniej trzy darowizny z podmiotami spoza wymienionych grup". "Pół miliona złotych trafiło do podmiotu należącego do SKOK-ów – Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej. Druga transza darowizny (350 tys. zł) trafiła do beneficjenta w tygodniu wyborczym, umowę podpisano 9 października z terminem wpłaty najpóźniej 16 października, przelew wyszedł dwa dni po podpisaniu" - dodano.

Audytorzy wspominają, że na tę chwilę nie jest jasna rola Jacka Sasina, który jako ówczesny szef MAP nadzorował Alior Bank, a który łączony był przez media ze SKOK-ami.