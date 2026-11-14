Wizyta w cieniu radykalnych reform

To wydarzenie, na które Argentyna czekała prawie cztery dekady. Ostatnim papieżem, który odwiedził ten kraj, był Jan Paweł II w 1987 roku. Teraz do Buenos Aires przyleciał papież Leon XIV. Na lotnisku i na całej trasie przejazdu do pałacu prezydenckiego witały go dziesiątki tysięcy ludzi. W Casa Rosada, słynnym Różowym Domu, na papieża czekał już prezydent Argentyny Javier Milei .

Zanim jednak doszło do spotkania w pałacu prezydenckim i kluczowych rozmów, papież wykonał ważny gest. Zaraz po przylocie do Buenos Aires udał się na Plaza San Martin, jeden z najważniejszych placów w stolicy, mający status Narodowego Miejsca Historycznego. To nie był przypadkowy przystanek. Plac nosi imię generała José de San Martína – bohatera narodowego i wyzwoliciela Argentyny, Chile oraz Peru. Ten symboliczny hołd dla bojowników o niepodległość na samym początku wizyty papieża Leona XIV w Argentynie został odebrany jako wyraz szacunku dla historii i tożsamości narodu, do którego przybył.

Wizyta od samego początku odbywała się w dość napiętej atmosferze. Nie jest tajemnicą, że Argentyna jest dziś krajem głęboko podzielonym. Wszystko za sprawą radykalnych, neoliberalnych reform w formie znanej nam z Polski "terapii szokowej", które od 2023 roku wprowadza prezydent Milei. Jego rząd prowadzi politykę zaciskania pasa, co budzi ogromny opór społeczny, zwłaszcza wśród związków zawodowych i środowisk lewicowych.

Radykalne reformy

Na czym dokładnie polega radykalna przebudowa państwa argentyńskiego? Z jednej strony, rząd Javiera Mileia może pochwalić się pewnymi sukcesami makroekonomicznymi. Udało się wypracować nadwyżkę budżetową i, co najważniejsze dla wielu Argentyńczyków, znacząco zmniejszyć galopującą inflację.

Cena tych zmian jest jednak ogromna. Program cięć wydatków publicznych uderzył w najsłabszych – obcięto między innymi renty dla osób z niepełnosprawnościami. Tysiące ludzi straciło pracę, a realne wynagrodzenia spadły. Cierpią też nauka i edukacja, bo rząd drastycznie ograniczył finansowanie uniwersytetów i badań naukowych. To właśnie ten dualizm – poprawa wskaźników za cenę głębokiego kryzysu społecznego – sprawia, że reformy Javiera Mileia budzą tak skrajne emocje i stanowią tło dla słów papieża.

Dodatkowej pikanterii całej sytuacji dodaje fakt, że Javier Milei, jeszcze zanim został prezydentem, zasłynął z ostrej krytyki poprzednika Leona XIV, pochodzącego z Argentyny papieża Franciszka. Nazywał go "przedstawicielem zła na ziemi" i oskarżał go o "tendencje komunistyczne" za głoszenie potrzeby sprawiedliwości społecznej. Choć po objęciu urzędu Milei złagodził ton, to tło tych wypowiedzi wciąż unosi się nad obecnym spotkaniem. Dlatego historyczna wizyta papieża Leona XIV w Argentynie była bacznie obserwowana nie tylko przez wiernych, ale i analityków politycznych na całym świecie.

Ostrożne wystąpienie Mileia

Co ciekawe, prezydent Argentyny zaczął swoje przemówienie słowami, które łatwo wpisują się w katolicką naukę społeczną, co miało najwidoczniej wywołać pozytywny odbiór w oczach Ojca Świętego. Milei zaznaczył fundamentalne prawo do życia, wolności i własności

Prawo do życia, wolności i własności stanowią kręgosłup naszej Konstytucji, podobnie jak wszystkich zachodnich demokracji – zaznaczył Milei.

Argentyński przywódca zaznaczył też, że w jego administracja podejmuje decyzje polityczne i społeczne posługując się "moralnym kompasem", który „Kościół broni od tak długiego czasu”.

Milei zwrócił uwagę papieża na fakt, że na sali, gdzie obaj wygłaszali swoje przemówienia, znajdują się przedstawiciele całej sceny politycznej w kraju.

Pokazuje to, że są powody i okazje, które wykraczają poza dzielące nas różnice – stwierdził Milei.

Prezydent wspominał też nieżyjącego już rodaka, papieża Franciszka, jednak w tonie o wiele spokojniejszym, niż lata temu.

Nel primo discorso a Buenos Aires, di fronte al presidente Milei e ad autorità e diplomatici, Leone XIV tocca i temi al centro della vita sociale e politica del Paese. E ricorda Francesco: "Il suo cammino iniziato qui" https://t.co/61OOnFndpE— Vatican News (@vaticannews_it) November 8, 2026

"Działajcie roztropnie". Co papież powiedział prezydentowi?

Główne przesłanie papieża padło podczas wystąpienia w Palacio Libertad w Buenos Aires. Choć Leon XIV mówił w sposób bardzo dyplomatyczny, nikt nie miał wątpliwości, do kogo kieruje swoje słowa. Papież podkreślił, że władza ma sens tylko wtedy, gdy jest służbą i patrzy dalej niż na "to, co doraźne".

Następnie, zwracając się do przedstawicieli rządu, w tym do samego prezydenta, dodał: „Ten, kto sprawuje władzę, ma obowiązek działać roztropnie, uznawać granice powierzonej mu władzy i kierować swoje decyzje na dobro całej wspólnoty”. Te słowa brzmią szczególnie mocno w kraju, w którym prezydent rządzi głównie za pomocą dekretów, a jego libertariańska polityka budzi skrajne emocje.

Papież mówił też o demokracji jako o dziedzictwie, które trzeba pielęgnować poprzez gotowość do słuchania i cierpliwe szukanie porozumienia. To była wyraźna aluzja do stylu rządzenia Javiera Mileia. W kontekście bolesnych dla wielu Argentyńczyków reform Javiera Mileia, papież Leon XIV zaapelował także o troskę o młodych ludzi, pytając, gdzie naród popełnił błąd, skoro młodzież musi opuszczać kraj w poszukiwaniu lepszej przyszłości. Wezwał również do budowania jedności narodowej w głęboko podzielonym społeczeństwie.

Przesłanie papieża nie kończyło się jednak na ogólnych apelach o roztropność. Leon XIV wprost nawiązał do obszarów, które najmocniej odczuły skutki rządowych oszczędności. Apelował o wzmocnienie oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki, a także o otoczenie szczególną troską osób z niepełnosprawnościami. Nie zapomniał również o bezrobotnych i tych, którzy mimo ciężkiej pracy nie są w stanie utrzymać swoich rodzin. Każde z tych słów było czytelnym odniesieniem do skutków reform Javiera Mileia, które uderzyły właśnie w system edukacji, badania naukowe i świadczenia socjalne

Kwestia imigracji i asymilacji

Papież Leon XIV w swoim przesłaniu przypomniał Argentyńczykom o fundamentach, na których zbudowany jest ich kraj. Podkreślił, że siła Argentyny leży w jej różnorodności – w spotkaniu ludzi, którzy przybyli z różnych stron świata, oraz tych, którzy byli tam od zawsze.

Niektórzy urodzili się tutaj; inni przybyli z daleka i znaleźli tu dom rodzinny; jeszcze inni należą do ludów rdzennych, których obecność poprzedza narodziny narodu – zauważył papież.

To właśnie ta mieszanka, to spotkanie odmiennych doświadczeń i korzeni, ukształtowało naród. Leon XIV zwrócił uwagę, że Argentyna nawet w najtrudniejszych momentach potrafiła zachować niezwykłą zdolność do podnoszenia się i dalszego marszu naprzód. To jasny sygnał, że jedność budowana na różnorodności jest nie tylko możliwa, ale stanowi prawdziwy kapitał społeczny.

Ojciec Święty podkreślał, że naród argentyński "potrafił otworzyć swoje drzwi, zrobić miejsce dla przybyszów i zachować – nawet w trudnych chwilach – niezwykłą zdolność do podnoszenia się i dalszego podążania naprzód".

Ostry spór o sztuczną inteligencję

Wizja świata, w którym sztuczna inteligencja pisze ustawy, a korporacje nie potrzebują ludzi, zderzyła się z apelem o etykę i godność człowieka. Spór na linii papież Leon XIV a prezydent Argentyny Javier Milei dotyczący AI pokazuje, jak głębokie są dziś podziały w myśleniu o przyszłości.

Chodzi o sztuczną inteligencję i jej miejsce w społeczeństwie. Z jednej strony stanął przywódca Kościoła katolickiego, ostrzegający przed zagrożeniami dla „czynnika ludzkiego”. Z drugiej – lider państwa, który chce całkowicie uwolnić rozwój AI i uczynić z niej fundament nowej gospodarki. To starcie dwóch kompletnie odmiennych filozofii.

"Gazeta Wyborcza" przypomina, że prezydent Argentyny nie ukrywa swoich rewolucyjnych zamiarów. Jego wizja to państwo maksymalnie otwarte na nowe technologie, bez żadnych ograniczeń regulacyjnych. Rząd Mileia nie tylko chce budować w całym kraju nowoczesne centra danych, ale idzie o krok dalej. Plany rządu Javiera Mileia dotyczące sztucznej inteligencji idą tak daleko, że przewidują nawet nadanie statusu prawnego „korporacjom nie-ludzkim”.

Jak donosi brytyjski dziennik „The Guardian”, minister odpowiedzialny za cięcia budżetowe w Argentynie, Federico Sturzenegger, otwarcie przyznał, że rząd Javiera Mileia używał już sztucznej inteligencji do przygotowywania projektów ustaw.

Watykan od dawna z niepokojem przygląda się niekontrolowanemu postępowi technologicznemu. Papież Leon XIV, kontynuując linię swojego poprzednika Franciszka, w swoim przemówieniu jasno wyraził swoje obawy. Mówił o „daleko idących konsekwencjach postępu technologicznego, zwłaszcza w odniesieniu do sztucznej inteligencji”. W kwestii sporu na linii papież a AI, Leon XIV jednoznacznie apelował o odpowiedzialność i głęboki namysł etyczny przy korzystaniu z jej możliwości.

Głos papieża nie jest odosobniony. Lewicowy deputowany Juan Grabois, który w przeszłości współpracował z Watykanem, nie ma wątpliwości co do intencji argentyńskiego prezydenta. W rozmowie z „The Guardian” stwierdził, że „idea absolutnej deregulacji jest w centrum agendy prezydenta, a zastąpienie elementu ludzkiego formami algorytmicznej władzy wyraźnie stało się priorytetem polityki rządu”.

"Pokazał pazury". Jak argentyńska prasa ocenia słowa papieża?

Portal Wszystkoconajwazniejsze.pl wskazuje, że wystąpienie papieża odbiło się w Argentynie szerokim echem. Media nie miały wątpliwości – to było mocne, polityczne przesłanie. Dziennik "La Nacion" ocenił, że choć głos papieża był łagodny, to słowa były stanowcze. Gazeta nazwała przemówienie "dopracowanym co do milimetra" majstersztykiem dyplomacji, podsumowując krótko: "Uprzejmie, ale zdecydowanie, Leon pokazał pazury".

Inne redakcje pisały w podobnym tonie. Dwutygodnik "Perfil" określił wystąpienie jako "mocne przesłanie polityczne wobec Mileia", a dziennik "La Voz del Interior" napisał wprost, że było ono "naładowane polityką". Komentatorzy zgodnie uznali, że papieskie apele były czytelną aluzją do sytuacji w kraju. Argentyńskie media nie mają wątpliwości, że przemówienie papieża Leona XIV w Argentynie było bezpośrednim komentarzem do radykalnych reform Javiera Mileia.

Telewizja TN poszła o krok dalej i opublikowała listę "10 najmocniejszych zdań" papieża . Znalazły się na niej między innymi tezy, które uderzają w sam rdzeń polityki obecnego rządu:

gospodarka powinna służyć człowiekowi, a nie człowiek gospodarce,

należy dbać o język używany w debacie publicznej,

rządzący muszą uznawać ograniczenia swojej władzy,

decyzje władz powinny być kierowane na dobro całej społeczności.

Co ciekawe, jak zauważyli komentatorzy, wystąpienie papieża było wielokrotnie przerywane brawami, zwłaszcza we fragmentach, kiedy Leon XIV nawiązywał do sytuacji gospodarczej. Poszczególne fragmenty wywoływały owacje różnych stron sceny politycznej, obecnej na sali. Ale w jednym momencie klaskali wszyscy – gdy papież Leon XIV potępił korupcję . To pokazuje, jak bardzo jego słowa trafiły w czułe punkty argentyńskiego społeczeństwa.

Na koniec miało też dojść do dyplomatycznego zgrzytu, który był szeroko komentowały w mediach społecznościowych, takich jak platforma X. Na zakończenie spotkania i przemówienia papieża, prezydent Milei miał być poirytowany tym, co usłyszał. Prezydent miał zejść ze sceny, na której znajdował się razem z Ojcem Świętym, nie żegnając się z nim, ani nie podając ręki. Papież z kolei złamał protokół dyplomatyczny i podszedł do wiceprezydent Argentyny Victori Villarruel, która jest skonfliktowana z Mileiem. Obrazek ten był bardzo symboliczny i wymowny dla tamtejszej opinii publicznej.

‼️HISTORYCZNY WSTYD Ojciec Święty powiedział Mileiemu wszystko prosto w twarz. Podczas wizyty w Argentynie papież Leon XIV wygłosił przemówienie krytykujące aspołeczne reformy gospodarcze, co wywołało irytację prezydenta Javiera Mileia i jego siostry Kariny. Prezydent opuścił salę bez formalnego pożegnania, natomiast papież celowo złamał protokół, podchodząc, by uścisnąć dłoń skonfliktowanej z prezydentem wiceprezydentce Victorii Villarruel. Wydarzenie to zostało uznane przez media za publiczny pokaz napięć w argentyńskich władzach.— Józef Nowak (@jozekw1803) November 9, 2026

Złoty Laur 2026 - Kultura i Biznes - Strabag sp. z.o.o.