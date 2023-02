i Autor: Shutterstock ZUS, emeryci

Dobra wiadomość dla Polaków. Będą wyższe świadczenia z ZUS

Główny Urząd Statystyczny podał kwotę bazową 2022, która będzie obowiązywała od 1 marca 2023 roku do 29 lutego 2024. Wskaźnik ten ma bardzo ważny wpływ na wysokość emerytury. Kwota ta stanowi kwotę bazową do obliczania wysokości emerytur i rent. Jest ona niezbędna do ustalenia wysokości emerytury dla osób urodzonych przed 1949 rokiem. Część socjalna takiej emerytury stanowi 24% kwoty bazowej (w 2023 roku będzie to kwota rzędu 1329,66 zł)