Znamy terminy wypłat 14. emerytury. Minister Marlena Maląg ujawnia daty

Znamy terminy wypłat 14. emerytury 2023

Premier Mateusz Morawiecki we wcześniejszych wypowiedziach zapowiadał, że świadczenia dla seniorów, tak jak w ubiegłym roku trafią do seniorów na przełomie sierpnia i września. Minister Maląg w wypowiedzi dla portalu i.pl jednak podtrzymała wcześniejszą wypowiedź, że jednak będzie to wrzesień.

– Wypłatę tego świadczenia planujemy we wrześniu. Oczywiście żadnych wniosków seniorzy nie będą składać. Odbędzie się to w sposób automatyczny – przekazała minister rodziny i polityki społecznej.

Jak dodała w rozmowie z i.pl, po ogłoszeniu decyzji przez wicepremiera Kaczyńskiego (20.08), kolejnym krokiem będzie przygotowanie odpowiednich aktów prawnych umożliwiających wprowadzenie jej w życie. – Przygotowujemy stosowne rozporządzenie, aby Rada Ministrów mogła się nim jak najszybciej zająć – zapowiedziała Maląg.

Ustawa przewiduje, że termin wypłat czternastek będzie określany co roku przez rozporządzenie Rady Ministrów do 31 października. Świadczenie zostanie wypłacone w tych samych terminach, co renty i emerytury.

Przypomnijmy, że pełne świadczenie otrzymają osoby, który świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto. Powyżej tej kwoty będzie stosowana zasada złotówka za złotówkę.

Możemy już wyliczyć, że 14. emerytury nie dostaną seniorzy, którzy mają emeryturę wysokości 4 438,44 zł brutto lub większą. Projekt ustawy wprowadza także dodatkową zasadę - jeśli 14. emerytura miałaby wynieść mniej niż 50 zł, senior również nie dostanie świadczenia.

