Znana polska huta upadła po raz kolejny! A to nie koniec

Trwa walka o utrzymanie Huty Częstochowa

Portal cytuje m.in. Karola Tatara kwalifikowanego doradcę restrukturyzacyjnego, z ramienia spółki Alerion, który wyjaśnia, że dopóki decyzja sądu nie jest prawomocna, nic się nie zmienia. Postępowanie o zatwierdzenie układu rozpoczęło się 1 lipca i zgodnie z przepisami, do końca września mamy czas na dokończenie głosowania wierzycieli nad ewentualnym układem".

"W przypadku przegłosowania układu będzie musiał być złożony wniosek o zatwierdzenie układu do tego samego sądu rejonowego, który ogłosił upadłość huty i sąd będzie musiał rozstrzygnąć, co jest korzystniejsze dla wierzycieli - zatwierdzenie układu czy postępowanie upadłościowe. Warunkiem koniecznym jest to, że Sąd Okręgowy, będzie musiał najpierw rozpatrzeć kolejne zażalenie na postanowienie o ogłoszenie upadłości" - zaznacza Tatara.

Jak informuje portal wnp.pl, "zakład był nieczynny już przez całą poprzednią zimę. Według obserwatorów kolejna zima bezczynności mogłaby spowodować uszkodzenia instalacji, które byłyby już bardzo trudne i kosztowne w naprawie".

Problemy częstochowskiej huty wpisują się sytuację całego brytyjsko-hinduskiego koncernu Liberty Steel. Firma restrukturyzuje swoje zakłady - te w Wielkiej Brytanii i np. hutę w czeskiej Ostrawie. Problemem są wysokie ceny energii, które na całym świecie uderzają w produkcję hutniczą. Elementem restrukturyzacji są m.in. nowe umowy z dostawcami energii.

Huty z grupy Liberty zmagały się także z brakiem zamówień. Zakład z Częstochowy - tak wynika z nieoficjalnych informacji WNP - ma nadzieję na odbudowanie portfela zamówień klientów, którzy są w stanie zaakceptować wyższe ceny po wzroście kosztów energii w hutnictwie.

Tymczasem pracownicy od sierpnia otrzymują mniejsze pensje o ok. 40 procent. "Skierowanie załogi na tzw. postojowe to jedna z pierwszych decyzji syndyka po tym, jak 25 lipca sąd ogłosił upadłość zakładu. "Dzierżawca powinien zostać wyłoniony w ciągu miesiąca" - twierdzi zarządca masy upadłościowej huty Adrian Dzwonek.

Portal wnp.pl podaje, że chętnych na przejęcie zakładu jest około 10 firm, jednak cztery z nich wykazują szczególną inicjatywę. - Zaczęły już prowadzić lub przygotowywać audyty techniczne i prawne - mówi portalowi Adrian Dzwonek, syndyk masy upadłościowej Liberty Częstochowa.

Huta Częstochowa została sprywatyzowana w 2005 r. i stała się własnością ukraińskiego Związku Przemysłowego Donbas (ISD). W 2013 r. zakład przeprowadził ostrą redukcję zatrudnienia - z około 3 tysięcy osób do 1,5 tysiąca. Obecnie Blisko tysiąc pracowników czeka na decyzje w sprawie przyszłości zakładu.

