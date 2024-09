Znana sieć sklepów płaci prawie 9000 zł! Szukają pracowników w Polsce

Kaufland szuka pracowników

Kaufland należy do największych sieci handlowych w Polsce. Teraz spółka rekrutuje pracowników i oferuje im bardzo dobre wynagrodzenia. Do podjęcia pracy Kaufland zachęca nową kampanią promocyjną "Halowe Mistrzostwa", która ma na celu przyciągnięcie nowych pracowników do ich trzech centrów dystrybucyjnych:

* Woli Krzysztoporskiej;

* Gliwicach;

* Bydgoszczy.

Kaufland zaprasza do swojego zespołu, oferując pensje na poziomie od 5 tys. 400 do 8 tys. 600 zł brutto/mies. Pracownicy mogą oprócz dobrego wynagrodzenia mogą liczyć na szereg benefitów. Mogą skorzystać ze szkoleń, kursów, bezpłatnych posiłków. Dostają też Kartę MultiSport, dostęp do prywatnej opiekę medyczną i dostęp do fizjoterapeuty. Dodatkowo otrzymują bony świąteczne, wyprawki dla nowo narodzonych dzieci. Dla pracowników i ich rodzin firma organizuje też imprezy okolicznościowe i integracyjne.

Zarobki w Kauflandzie

Kaufland podniósł płace w związku z podwyższeniem płacy minimalnej w lipcu do 4 300 zł. Minimalne minimalne wynagrodzenie w sieci wynosi teraz 4700 zł brutto, z możliwością wzrostu do 5700 zł brutto w zależności od stażu pracy. W ostatnich latach pensje w Kaufland wzrosły o 30 proc. w stosunku do 2020 r.

W lutym 2024 podwyżki dostali pracownicy wszystkich obszarów działalności sklepów Kaufland: sprzedaży, logistyki oraz centrali. Podwyżki w stosunku do ubiegłego roku wyniosły 12 procent. K Podwyżkę w lipcu otrzymali pracownicy magazynów oraz osoby zatrudnione w sklepach na stanowisku sprzedawca-kasjer, którzy otrzymali już pierwsze podwyżki w styczniu.

