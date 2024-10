Znany browar w likwidacji. „Podjęliśmy bolesną decyzję”

10 lat działalności browaru Wrężel

Rzemieślniczy Browar Wrężel powstał w 2014 r. w Zarzeczu, niedaleko Jeziora Żywieckiego. Założycielem Browaru jest Adrian Kukuła, zapalony piwowar, a jego nazwa pochodzi od nazwiska głównego inwestora Piotra Wrężla, który przekształcił firmę w spółkę akcyjną i stał się jej głównym akcjonariuszem. — pisze Portal Spożywczy. W 2014 r. produkty marki Wrężel pojawiły się w sklepach, a rok później także w Tesco , a w kolejnych latach także m.in. Auchan, Lidl i Carrefour. W 2019 r. browar miał w swojej ofercie aż 33 smaki piwa i produkował łącznie ponad 600 tys. butelek. Jednak po 10 latach działalności właściciele Browaru Wrężel zdecydowali o zakończeniu działalności.

Po 10 wspaniałych latach działalności, pełnych pasji, wyzwań i niezliczonych chwil spędzonych przy naszym piwie, nadszedł dla nas trudny moment. Z uwagi na obecną, skomplikowaną sytuację ekonomiczną oraz brak perspektyw na dalszy rozwój, podjęliśmy bolesną decyzję o postawieniu firmy w stan likwidacji - napisali w mediach społecznościowych.

W liście do akcjonariuszy, do którego dotarł Portal Spożywczy, prezes Browaru Adrian Kukuła wskazywał na liczne powodu zakończenia działalności. Było to m.in. rosnące koszty utrzymania większego magazynu i inne koszty działalności, spadek zamówień, a także problemy z uzyskaniem pozwolenia na budowę, co uniemożliwiło realizację planowanych inwestycji.

Browar Wrężel. Promocje na zakończenie działalności

Właściciele browaru podziękowali klientom i partnerom za wspólne lata. W ramach pożegnania zorganizowali wyprzedaż towaru w dużej promocji - "Zachęcamy wszystkich, aby jeszcze raz zasmakować ulubionych trunków i wspólnie zamknąć ten rozdział naszej historii" .Zakupów można dokonać na stronie internetowej firmy. Akcja cieszy się dużym powodzeniem.

- "Dziękujemy za liczne zamówienia z wyprzedaży - ich ilość naprawdę nas zaskoczyła! 🙌 Robimy wszystko, co możemy, aby paczki jak najszybciej do Was dotarły, ale mogą wystąpić drobne opóźnienia. Prosimy o cierpliwość. 😊Jeśli jakiegoś piwa aktualnie brakuje w sklepie, prawdopodobnie pojawi się później – sukcesywnie uzupełniamy stany magazynowe na sklepie internetowym partiami po wysłaniu zamówień hurtowych" - napisali właściciele w mediach społecznościowych.

