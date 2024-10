i Autor: Canva.com Zdjęcie poglądowe

Oszustwa

SMS-y udające urząd skarbowy. Kliknięcie może wyczyścić konto

Były już metody „na obsługę banku”. Inni oszuści podszywali się pod resort finansów. Tym razem udają urząd skarbowy, zachęcają do kliknięcia i sprawdzenia informacji o rozliczeniach PIT. To wstęp do wyczyszczenia konta. Informację ujawnia serwis interia.pl.