Oszustwa „na 800 plus”. Uwaga na nowe metody oszustów

Nowa metoda oszustwa „na 800 plus”. Oferta pomocy

Do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej docierają informacje, że osoby nieuczciwe wykorzystują wypłatę z programu "Rodzina 800 plus" do wyłudzania pieniędzy.

"Czasami dzwonią lub piszą wiadomości z ofertą fikcyjnej pomocy w wypełnieniu wniosku w sprawie świadczenia wychowawczego" - podało ministerstwo.

500 plus zmienia się w 800 plus bez wniosków. Co z terminami wypłat?

Resort zaapelował o zachowanie ostrożności i rozwagi. Podkreślił, że kwota świadczenia wychowawczego jest zwiększana automatycznie – nie trzeba wypełniać żadnego nowego wniosku.

Wypłaty z programu "Rodzina 800 plus" są realizowane w tych samych terminach, co dotychczas, ale w nowej wysokości. Rodzice informowani są o tym fakcie elektronicznie.

Wyrównanie 800 plus za poprzedni rok to inna metoda oszustów

Resort zaznaczył, że nieprawdziwe są również informacje o rzekomym wyrównaniu świadczenia do kwoty 800 zł za rok ubiegły. Takie wyrównanie nie jest przyznawane.

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na kolejny okres od 1 czerwca do 31 maja następnego roku kalendarzowego, należy złożyć wniosek do ZUS wyłącznie przez Internet. Za pośrednictwem jednego z trzech kanałów wnioskowania: platformę PUE ZUS lub aplikację mobilną ZUS, portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie empatia.mpips.gov.pl, bankowość elektroniczną.

Świadczenie wychowawcze przekazywane jest w formie bezgotówkowej, na wskazany we wniosku rachunek bankowy.

