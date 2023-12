Wypłata 800 plus. Nie będzie to 1 stycznia

KURSY WALUT [6.12.2023] Dolar po 4 zł, a euro 4,32 zł. Co się dzieje na rynku walut?

Prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska zapewniła, że zmiana 500 plus na 800 plus nastąpi automatycznie od stycznia 2024 r. Nie jest konieczne składanie żadnych wniosków ani kontaktowanie się z ZUS. Świadczenie zostanie zwiększone z urzędu dla wszystkich uprawnionych.

Kiedy wypłata pierwszego 800 plus?

Pierwsze przelewy 800 plus zostaną zrealizowane 2 stycznia 2024 r.

Wypłaty świadczenia następują w różnych terminach: 2, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20 i 22 dzień miesiąca.

Mogą wystąpić opóźnienia w wypłacie 800 plus

Wypłata pierwszego 800 plus jest zaplanowana na ostatni dzień lutego 2024 r. z wyrównaniem od stycznia. Jednak wiele wskazuje, że ZUS zrobi wszystko, aby wypłacić pełne 800 zł już od stycznia.

Wskazany termin ostatniego dnia lutego jest pewnym marginesem bezpieczeństwa na wypadek, gdyby nie udało się sprawnie przystosować systemu teleinformatycznego do nowej kwoty przelewu.

Szybsze grudniowe przelewy 500 plus. Jakie terminy?

W grudniu 2023 r. 2, 9 i 16 dzień miesiąca wypada w sobotę. Osoby, które otrzymują świadczenie w tych terminach, mogą się spodziewać przelewu dzień wcześniej.

Jaki koszt dla Skarbu Państwa z powodu wypłat 800 plus?

Według szacunków ekonomistów, podwyżka świadczenia spowoduje znaczne koszty dla budżetu państwa. Obciążenie wzrośnie z ok. 40 mld zł do ok. 65 mld zł.

Niektórzy ekonomiści poddają znacznej krytyce podwyżkę świadczenia, bez powiązania jej z kryterium dochodowym. Niewątpliwie, jest to czynnik zwiększający inflację.

