Znany milioner gratuluje Tuskowi. "To duży ukłon w naszą stronę"

– Oczywiście, że jestem zaskoczony. Do głowy by mi nie przyszło, że Donald Tusk wyjdzie z takim programem. Muszę mu pogratulować. Znalazł dobry patent na kryzys w naszej branży. Może to i nawet zbyt duży ukłon w naszą stronę – mówi Józef Wojciechowski, jeden z najbogatszych Polaków i właściciel firmy deweloperskiej J.W. Construction, cytuje portal.

Wprost.pl przypomina, że propozycja przewodniczącego Platformy Obywatelskiej zakłada, że to państwo bierze na siebie spłatę marży i odsetek. Kredytobiorca spłaca tylko kapitał. W przypadku kredytu na pół miliona złotych do zapłaty pozostaje więc tylko rata w wysokości 1700 zł.

"Platforma nie proponuje tylko kredytu, ale również dopłaty do najmu w wysokości 600 zł dla tych, którzy zamiast kupować, będą chcieli mieszkanie wynająć"- czytamy na portalu.

Donald Tusk posłużył się przykładem kredytu na 500 tys. na 25 lat, w którym, jak stwierdził rata wynosi obecnie 4 tys. zł. Lider PO stwierdził, że przy kredycie na 0 procent rata wynosiłaby 1700 zł i będzie spłatą kapitału "a nie niekończących się odsetek, więc będzie realnie malał dług wobec banku".

Projekt zakłada także dofinansowanie do samorządów na remont mieszkań, które nie nadają się do zamieszkania. Były premier stwierdził, że dotyczyło to "tych którzy chcą mieć jedno swoje mieszkanie, żeby mieć gdzie żyć, gdzie mieszkać". Szef PO przy tym zaznaczył, że ta propozycja nie dotyczyłaby "bogatych, ani deweloperów, ani tych, którzy mają 5-6 mieszkań".

