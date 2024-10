Znicze za 1,99 zł w popularnym dyskoncie. Od kiedy można je kupić?

ALDI na Wszystkich Świętych: znicze tańsze niż przed rokiem

Oferta na Wszystkich Świętych w ALDI pojawiła się już 21 września. Sieć przygotowała szeroki asortyment - dekoracje, znicze, wkłady, okolicznościowe wiązanki, stroiki czy preparaty do czyszczenia nagrobków. W tym roku najtańszy szklany znicz, polskiej produkcji, kosztuje tylko 1,99 zł. W ofercie dostępne są znicze o zróżnicowanym czasie palenia. Co bardzo ważne dla naszych kieszeni - wbrew trendom, w ponad 300 sklepach ALDI znicze można kupić taniej niż rok temu. Sieć przygotowała dedykowany katalog online z ofertą na Wszystkich Świętych, by ułatwić klientom zakupy. Dla przykładu najtańszy wkład parafinowy o czasie palenia do 30 godzin dostępny jest już od 1,79 zł (to taniej o 60 gr niż rok temu). Wkład olejowy, który zapewnia światło przez około 72 godziny można kupić za 3,99, czyli taniej o 50 groszy w stosunku do zeszłego roku. Szklane znicze dostępne są w przedziale cenowym od 1,99 zł do 27,99 zł, co pozwala na dostosowanie zakupów do indywidualnych preferencji i budżetu.

ALDI - promocje na wiązanki

W ofercie dyskontu dostępne są także wieńce, wianki i wiązanki wykonane z trwałych sztucznych kwiatów. To rozwiązanie dla tych, którzy cenią sobie trwałość dekoracji oraz odporność na różne warunki atmosferyczne. Klienci ALDI mogą kupić zarówno sztuczne kwiaty i wiązanki, jak i gotowe bukiety ze świeżych roślin, które staną się piękną ozdobą. W tym roku kwiaty nagrobkowe można kupić w ALDI już od 9,99 zł (bukiet chryzantem 37 cm). Ceny wiązanek ze sztucznych kwiatów zaczynają się już od 29,99 zł. Dodatkowo, w ofercie pojawią także środki do czyszczenia płyt nagrobnych od 6,99 zł.

