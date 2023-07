Uciążliwa awaria Facebooka i Messengera. Użytkownicy tracą cierpliwość

Można to połączyć?

Portal downdetector.pl, informuje że problemy zaczęły się ok. godz 11, liczba zgłoszeń o awarii przekroczyła 1300, a teraz jest ich przeszło 1400 i cały czas rośnie. Problemy z Messengerem dotyczą głównie wersji na urządzenia mobilne – użytkownicy skarżą się m.in., że nie mogą dzwonić, wysyłać pomiędzy sobą zdjęć i innych multimediów.

"Aplikacja nie uruchamia mi się od rana. Ktoś też ma ten problem". "Ostatnio to samo działo się w lutym i naprawili to po kilku dniach." "Nie mogę wysłać żadnych zdjęć Aplikacja nie chce się włączyć. Mam telefon Xiaomi". "czy wy tez macie problem z dzwonieniem na mess ?" - piszą użytkownicy.

Do tego internauci informują o problemach z logowaniem się do Instagrama i Facebooka, choć tutaj liczba zgłoszeń jest dużo mniejsza – odpowiednio to 217 i 99 zgłoszeń.

Meta nie odniosła się na razie do informacji o awarii, więc nie wiadomo, kiedy spodziewać się można rozwiązania problemów.

