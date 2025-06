270 zł dodatku do emerytury do 15 czerwca. Kto dostanie świadczenie?

Dino szaleje! Klienci mają na to aż 100 dni

Segregacja śmieci po nowemu. Ubrania i ściereczki do PSZOK-u? Sprawdź, co się zmieniło!

Co przeczytasz w artykule:

Senat rozpatruje projekt świadczenia dla małżeństw z 50-letnim stażem

Wysokość dopłat od 5 do 8 tysięcy złotych zależnie od lat wspólnego życia

Ministerstwo Rodziny sceptyczne wobec kosztów 100 mln zł rocznie

62,9 proc. Polaków popiera wprowadzenie nowego świadczenia

Projekt ma charakter honorowy podobny do emerytury honorowej

Wysokość świadczenia 500 plus dla małżeństw

Projekt "500 plus dla małżeństw" przygotowany przez radcę prawnego Eugeniusza Szymałę zakłada zróżnicowaną wysokość świadczeń w zależności od stażu małżeńskiego:

5 000 zł dla małżonków z 50-letnim stażem

5 500 zł dla małżonków z 55-letnim stażem

6 000 zł dla małżonków z 60-letnim stażem

6 500 zł dla małżonków z 65-letnim stażem

7 000 zł dla małżonków z 70-letnim stażem

7 500 zł dla małżonków z 75-letnim stażem

8 000 zł dla małżonków z 80-letnim stażem

Uzasadnienie nowego świadczenia rodzinnego

Według autorów projektu, świadczenie miałoby charakter podobny do emerytury honorowej. "Z jednej strony byłoby to uhonorowanie i docenienie trwałości małżeństwa, jako podstawowej instytucji rodziny w społeczeństwie, z drugiej zaś niewątpliwie poprawiłoby to jakość codziennego życia osób w większości będących już wieku emerytalnym" - argumentuje twórca inicjatywy.

Ministerstwo Rodziny przeciwne dopłatom dla seniorów

Sceptyczne stanowisko wobec pomysłu zajęło Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Resort wyliczył, że roczne koszty świadczenia wyniosłyby około 100 milionów złotych. Dodatkowo przedstawiciele ministerstwa argumentują, że propozycja nie mieści się w definicji świadczenia rodzinnego.

"Nie pracujemy nad takim rozwiązaniem w ministerstwie rodziny. Wiem, że takie propozycje są zgłaszane w trybie petycji w Senacie, ale na ten moment takie prace się nie toczą" - skomentowała w Radiu Zet minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Polacy popierają świadczenie dla małżeństw

Inaczej do pomysłu podchodzą obywatele. W ankiecie przeprowadzonej przez tygodnik "Wprost" aż 62,9 procent respondentów wyraziło poparcie dla świadczenia przeznaczonego dla małżeństw z co najmniej 50-letnim stażem. Przeciwko inicjatywie opowiedziało się 22,1 procent pytanych, a 15 procent nie miało zdania w tej sprawie.

Kluczowe kwestie:

Projekt 500 plus dla małżeństw trafi do senackiej komisji 10 czerwca

Świadczenia od 5 do 8 tysięcy złotych dla par z długoletnim stażem małżeńskim

Ministerstwo Rodziny przeciwne z powodu wysokich kosztów 100 mln zł rocznie

Większość Polaków (62,9%) popiera wprowadzenie nowego świadczenia

Inicjatywa ma charakter honorowy dla uhonorowania trwałości małżeństw

Sonda Jak oceniasz pomysł rocznych wydatków 100 mln zł na świadczenia dla małżeństw z długim stażem? To dobra inwestycja w rodzinę - wzmacnianie instytucji małżeństwa jest warte takich nakładów To zbyt duży koszt - te pieniądze lepiej przeznaczyć na służbę zdrowia lub edukację Potrzeba szczegółowej analizy - pomysł wymaga głębszego przemyślenia kosztów i korzyści

Jak wytrzymać ze sobą pół wieku? Te pary przeżyły w małżeństwie ponad 50 lat Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.