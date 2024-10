Geneza pomysłu i pierwsze propozycje

Pierwsze konkretne propozycje "500 plus dla małżeństw" pojawiły się w 2019 roku, kiedy to do Kancelarii Prezydenta trafiła petycja sugerująca wprowadzenie dodatku finansowego dla małżeństw z co najmniej 50-letnim stażem. Według tej propozycji, pary obchodzące "Złote Gody" miałyby otrzymywać 500 zł miesięcznie, a kwota ta wzrastałaby wraz z kolejnymi latami pożycia małżeńskiego.

Rozszerzenie koncepcji i reakcja rządu

Podobne inicjatywy trafiły również do Sejmu i Senatu. W 2022 roku Sejmowa Komisja do Spraw Petycji otrzymała propozycję rozszerzającą grono beneficjentów o pary z co najmniej 40-letnim stażem. Wnioskodawcy argumentowali, że długoletnie małżeństwa stanowią "wzór rodziny" i zasługują na wsparcie ze względu na znaczne potrzeby materialne seniorów.

Mimo rosnącego zainteresowania tematem, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że obecnie nie prowadzi prac nad tego typu projektem. Nie oznacza to jednak, że inicjatywa całkowicie upadła. Istnieje możliwość, że projekt trafi do Sejmu inną drogą, na przykład jako projekt obywatelski.

Alternatywne propozycje - "5000 plus"

Warto zauważyć, że pojawiły się także alternatywne propozycje wsparcia dla długoletnich małżeństw. W styczniu 2023 roku do Senatu wpłynęła petycja sugerująca jednorazowe świadczenie w wysokości 5000 zł dla par obchodzących 50. rocznicę ślubu. Kwota ta miałaby wzrastać o 500 zł co pięć lat, osiągając maksymalnie 8000 zł dla par świętujących 80 lat razem.

Autor tej propozycji, emerytowany radca Eugeniusz Szymala, powołał się na wyliczenia dziennika "Fakt", według których roczny koszt takiego świadczenia nie przekroczyłby 100 milionów złotych. Ta alternatywna koncepcja, choć różni się od oryginalnego pomysłu "500 plus dla małżeństw", również ma na celu docenić trwałość związków małżeńskich.

Obecna sytuacja i perspektywy na przyszłość

Obecnie głównym wyróżnieniem dla długoletnich małżeństw pozostaje medal przyznawany przez głowę państwa. Zwolennicy nowego świadczenia argumentują, że to za mało, biorąc pod uwagę, że "trwałość związków małżeńskich jest lekceważona" we współczesnym społeczeństwie.

Choć idea "500 plus dla małżeństw" zyskuje poparcie wśród części społeczeństwa, jej przyszłość pozostaje niepewna. Wprowadzenie takiego świadczenia wymagałoby uchwalenia odpowiedniej ustawy, co na razie nie jest planowane przez rządzących. Niemniej jednak, temat ten z pewnością będzie powracał w debacie publicznej, szczególnie w kontekście polityki prorodzinnej i wsparcia dla seniorów.

