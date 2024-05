500 plus dla małżeństw. Oni dostaną nawet 8 tysięcy ekstra

500 plus dla małżeństw. Jaki musisz mieć staż?

Projekt potocznie określany mianem "500+ dla małżeństw", który zapewniałby małżeństwom dodatkowe pieniądze, to efekt petycji obywatelskiej, która została skierowana do Komisji do Spraw Petycji w 2022 roku. Autor tego pomysłu Eugeniusz Szymala uzasadnia w projekcie, że "małżonkowie o długim stażu powinni otrzymywać świadczenie rodzinne na podobieństwo tzw. emerytury honorowej otrzymywanej przez 100-latków, przy czym świadczenie to powinno być przyznawane okresowo i jednorazowo, po wspólnym przeżyciu określonej liczby lat".

By otrzymać świadczenie wystarczyłoby zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego potwierdzające małżeński staż.

Zasada naliczania świadczenia byłaby prosta: co pięć lata kwota rosłaby o 500 zł, począwszy od 5 tys. zł. Wypłata zaczęłaby się w momencie przeżycia ze sobą 50 lat, wspólnie jako małżeństwo. Później byłoby to odpowiednio więcej:

po 55 latach małżeństwa dodatek wynosiłby 5,5 tys. zł;

po 60 latach małżeństwa - 6 tys. zł;

po 65 latach małżeństwa - 6,5 tys. zł;

po 70 latach małżeństwa - 7 tys. zł;

po 75 latach małżeństwa - 7,5 tys. zł;

po 80 latach małżeństwa - 8 tys. zł.

Wcześniej planowano uhonorowanie par, które, które wychowały co najmniej dwoje dzieci. Tu proponowano dodatki w wysokości:

500 zł po 50 latach małżeństwa

550 zł po 55 latach małżeństwa

600 zł po 60 latach małżeństwa

Wdowcy mogliby liczyć na dodatek przyznawany dożywotnio. Aby "500 plus dla małżeństw" mogło wejść w życie niezbędne jest uchwalenie oddzielnej ustawy lub uzupełnienie-znowelizowanie ustawy już istniejącej – dotyczącej polityki senioralnej rządu.

Na razie nie są znane koszty wprowadzenia takiego rozwiązania. Parlamentarzyści wskazują, że najpierw trzeba ustalić, ile w Polsce jest małżeństw z odpowiednim stażem i wtedy policzyć ile kosztowałby ten projekt, budżet państwa. Zatem nie wiadomo więc, czy i kiedy projekt będzie wprowadzony.

