500 zł rocznie do emerytury. Tyle można zyskać na nowym rządowym programie

"Aktywny rodzic". Z programu opłacisz żłobek lub opiekunkę do dziecka

Wiadomo już, że na opiekę nad dzieckiem do lat trzech rodzice dostaną 1,5 tys. zł. Babciowe to obietnica wyborcza z wyborów samorządowych. Jak dowiadujemy się z ustawy, świadczenie będzie podniesione do 1900 zł miesięcznie jeśli dzieci, które potrzebują stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością codziennego współudziału opiekuna dziecka w leczeniu, rehabilitacji i edukacji.

Z państwowej zapomogi będzie można opłacić również żlobek lub nianię. Dziennnik "Fakt" policzył, że dzięki temu programowi zaktywizować może być 20 tys. opiekunek do dzieci. Według dziennika, koszt ich składek emerytalno-rentowych i zdrowotnych ma wynieść 127 mln zł rocznie.

"Zakładając, że państwo będzie płacić składki emerytalne od kwoty 1 tys. 500 zł, konto emerytalne w ZUS takiej osoby zostanie zasilone dodatkowo kwotą 3 tys. 513 zł. Jeśli będzie zajmować się dzieckiem przez dwa lata, pozwoli to powiększyć emeryturę rocznie o 400-500 zł – i nie wliczając w to pensji za opiekę nad dzieckiem" - wyliczył "Fakt".

Warunki otrzymania babciowego w 2024 roku obejmują:

Zatrudnienie na etacie lub umowę zlecenie.

Miesięczną pensję poniżej określonego progu.

Miesięczne wynagrodzenie na poziomie co najmniej minimalnej krajowej.

Próg dochodowy odnosi się do jednego z rodziców. Oznacza to, że aby otrzymać babciowe, dochody jednego z rodziców muszą mieścić się w określonych widełkach.

Ekonomiści szacują, że rocznie koszt babciowego może wynieść 3-5 mld zł. W porównaniu, roczny koszt finansowania 500 plus przed waloryzacją programu do 800 zł wynosił średnio 40 mld zł.

