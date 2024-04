Kto dostanie babciowe? Wysłanie do żłobka wyklucza ze świadczenia, ale za to państwo pokryje koszty

Tzw. babciowe z programu Aktywny rodzic będzie przysługiwać rodzicom dzieci do 3. roku życia (w szczególnych przypadkach do 4. roku życia). Osoby kwalifikujące się do programu będą dostawać 1500 zł miesięcznie na dziecko, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnością 1900 zł miesięcznie. Świadczenie będzie wypłacane przez dwa lata od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy pierwszy rok życia, do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym skończy trzeci rok życia. Warunkiem jest aktywność zawodowa rodziców i nie wysyłanie dziecka do żłobka, przedszkola, czy klubu dziecięcego.

Warto podkreślić, że program traktuje kobiety na urlopie macierzyńskim, czy "ciążowym L4" jako aktywne zawodowo, więc pieniądze z programu dalej jej przysługują. Warunkiem jest jednak podleganie przez rodziców ubezpieczeniu emerytalnemu i rentownego od postawy, której łączna wysokość jest nie mniejsza niż min. wynagrodzenie za pracę (od lipca 4300 zł). W efekcie rodzice, którzy będą np. pracować na pół etatu, za kwotę mniejszą niż minimalna krajowa, nie dostaną babciowego.

Jednocześnie program zawiera dwa dodatkowe komponenty. Jednym z nich jest "Aktywnie w żłobku". W tym wypadku rodzice, którzy wyślą dzieci do żłobka mogą liczyć na pokrycie czesnego do wysokości 1500 zł (lub mniej, w zależności od kosztów żłobka). Co więcej, w tym przypadku powrót do pracy nie jest wymagany.

Co więcej, rodzice którzy korzystają ze "żłobkowego" w ZUS też będą mogli skorzystać z "babciowego". Jednak od wejścia ustawy w życie będą musieli złożyć wniosek o zmianę świadczenia na nowe, bardziej korzystne.

Pieniądze dostaną również rodzice, którzy zostaną z dzieckiem w domu, ale kwota będzie mniejsza

Trzecim komponentem programu jest Aktywnie w domu. Rodzice, którzy zostaną z dzieckiem w domu dostaną dodatkowe 500 zł miesięcznie przez dwa lata. Ta część programu zastąpi Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, w ramach którego rodzice mogli dostać 12 tys. zł od państwa przez dwa lata (czyli również 500 zł miesięcznie, choć w RKO była możliwość otrzymywania 1000 zł przez rok). Ponadto w przypadku RKO wypłaty były na drugie dziecko, a 500 zł miesięcznie z programu Aktywnie w domu dostaniemy również na pierwsze.

"Babciowe" ma wejść w życie w październiku 2024 roku. Obecnie został dopiero przyjęty przez rząd, musi więc przejść całą ścieżką legislacyjną, wraz z obradami w Sejmie, pracami w komisjach, obradami Senatu i podpisem prezydenta. Do tego czasu w ustawie wiele może się zmienić, choć spodziewamy się, że trzon dotyczący wsparcia finansowego pozostanie bez zmian.

