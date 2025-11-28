Rząd prognozował waloryzację emerytur w 2026 roku na poziomie blisko 5%, ale najnowsze dane GUS wskazują na znacznie niższą kwotę – zaledwie 3,22%.

Ta różnica wynika z niższych niż pierwotnie prognozowano danych GUS dotyczących inflacji (2,4%) i wzrostu płac (6,6%).

W praktyce oznacza to, że minimalna emerytura wzrośnie o około 60,51 zł, a przeciętna o około 119 zł (do 3819 zł brutto).

Niższa waloryzacja rozczarowuje seniorów, co może skłonić rząd do rozważenia dodatkowych form wsparcia finansowego, choć druga waloryzacja przewidziana jest na odwrotną sytuację.

Waloryzacja emerytur 2026

Emeryci i renciści z niepokojem oczekują na waloryzację emerytur w 2026 roku. Prognozy dotyczące wysokości podwyżek budzą coraz więcej pytań i wątpliwości, szczególnie w kontekście rozbieżności między obietnicami rządu a danymi publikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Rząd Donalda Tuska szacował waloryzację emerytur w 2026 roku na poziomie blisko 5%. Jednak najnowsze dane GUS wskazują na znacznie niższą kwotę – zaledwie 3,22%. Ta różnica wynika z uwzględnienia przez GUS danych o inflacji i wzroście płac, które okazały się niższe niż pierwotne prognozy.

Waloryzacja emerytur to coroczne podnoszenie świadczeń, mające na celu zrekompensowanie inflacji i wzrostu cen. Wskaźnik waloryzacji uwzględnia inflację oraz co najmniej 20% realnego wzrostu płac. W przypadku 2026 roku, wskaźnik ten został obliczony na podstawie inflacji w listopadzie 2025 na poziomie 2,4% (szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych) oraz wzrostu płac w tym okresie o 6,6%.

Konkretne kwoty: Ile wzrosną emerytury?

Zgodnie z wyliczeniami, emeryci mogą spodziewać się następujących podwyżek:

Minimalna emerytura wzrośnie o około 60,51 zł.

Przeciętna emerytura wzrośnie o około 119 zł, osiągając 3819 zł brutto.

Dokładne wyliczenia pozostałych stawek do 6 tys. zł znajdziesz w GALERII.

Spadek inflacji, choć korzystny dla ogólnej kondycji gospodarki, ma bezpośredni wpływ na wysokość waloryzacji emerytur. Niższa inflacja oznacza mniejszą potrzebę kompensowania wzrostu cen, co przekłada się na niższy wskaźnik waloryzacji.

Co czeka nas w przyszłości?

Przyszłe podwyżki emerytur będą zależeć od dalszego rozwoju sytuacji gospodarczej, w tym od poziomu inflacji i wzrostu płac. Warto śledzić komunikaty GUS i prognozy ekonomiczne, aby być na bieżąco z informacjami dotyczącymi przyszłych waloryzacji.

Niższa niż oczekiwana waloryzacja emerytur na pewno rozczarowuje seniorów. Związkowcy i przedstawiciele organizacji senioralnych apelują o zwiększenie wsparcia dla emerytów i rencistów, szczególnie w kontekście rosnących kosztów życia.

Pozostaje pytanie, czy rząd Donalda Tuska zdecyduje się na dodatkowe działania mające na celu wsparcie finansowe emerytów i rencistów, biorąc pod uwagę niższy niż oczekiwano wskaźnik waloryzacji. Możliwe są dodatkowe świadczenia lub programy pomocowe skierowane do najuboższych seniorów. Jednak rząd dodatkowe wsparcie typu druga waloryzacja w roku przewiduje nie na niską podwyżkę i niską inflację, ale właśnie na sytuację odwrotną, na którą raczej się nie zapowiada.

Marek Cierpiał-Wolan, prezes GUS - Karpacz 2025