Stopy procentowe w dół? Znamy datę kluczowej decyzji RPP

Szymon Szadkowski
Szymon Szadkowski
Marta Kowalska
2025-12-01 9:51

Kluczowa decyzja dla polskiej gospodarki zapadnie już 3 grudnia. Rada Polityki Pieniężnej, zdaniem analityków, obniży stopy procentowe o 25 pb. Głównym argumentem jest spadek inflacji do 2,4 proc., co oznacza powrót do celu NBP. Decyzja ta wpłynie na raty milionów kredytów, oprocentowanie lokat oraz kurs złotego.

Prezes NBP Adam Glapiński na tle wieżowca, z wizualizacją spadku stóp procentowych. Czerwona strzałka w dół przecina stosy monet złotych, symbolizując obniżkę. Więcej o decyzji RPP na Super Biznes.

i

  • Większość analityków spodziewa się, że Rada Polityki Pieniężnej obniży stopy procentowe o 25 punktów bazowych na posiedzeniu 2-3 grudnia.
  • Głównym powodem przewidywanej obniżki jest spadek inflacji do 2,4% w listopadzie, co oznacza powrót do celu inflacyjnego NBP.
  • Decyzja RPP wpłynie na raty kredytów, oprocentowanie lokat i ogólną sytuację gospodarczą, a niektórzy eksperci widzą ryzyko osłabienia złotego.
  • Długoterminowo rynek przewiduje dalsze obniżki stóp procentowych, choć niektórzy analitycy sugerują, że RPP może poczekać z decyzją do początku przyszłego roku

Analitycy są zgodni: RPP obniży stopy procentowe

Najbliższe dni przyniosą odpowiedź na jedno z najważniejszych pytań dla polskiej gospodarki. W dniach 2-3 grudnia odbędzie się dwudniowe posiedzenie decyzyjne Rady Polityki Pieniężnej. Analitycy rynkowi w przeważającej większości spodziewają się, że jego zwieńczeniem będzie pierwsza od dłuższego czasu obniżka stóp procentowych. Tego zdania jest między innymi Piotr Kuczyński, analityk rynków finansowych w domu inwestycyjnym Xelion. Jego zdaniem decyzja jest już niemal przesądzona. - RPP obniży stopy procentowe o 25 punktów bazowych - mówił w rozmowie z next.gazeta.pl. Większość analityków rynkowych jest zgodna, że na najbliższym posiedzeniu RPP obniży stopy procentowe o 25 punktów bazowych.

Podobne przewidywania płyną z całego rynku. Ekonomiści mBanku oceniają, że istnieje "duża przestrzeń" do obniżek, a eksperci z PKO BP podkreślają, że powrót inflacji do celu pozwoli Radzie na kontynuację łagodzenia polityki monetarnej.

Niska inflacja głównym argumentem za obniżką stóp

Głównym argumentem przemawiającym za cięciem kosztu pieniądza w Polsce są najnowsze dane o inflacji. Jak podał Główny Urząd Statystyczny, w listopadzie wskaźnik wzrostu cen wyniósł 2,4 proc. w ujęciu rocznym. To kluczowa informacja, ponieważ oznacza, że inflacja znalazła się w celu inflacyjnym Narodowego Banku Polskiego, który wynosi 2,5 proc. z możliwością odchylenia o +/- 1 punkt procentowy. Głównym powodem, dla którego możliwa jest obniżka stóp procentowych, jest spadek inflacji, która w listopadzie znalazła się w celu inflacyjnym NBP.

Na ten czynnik zwracał uwagę Piotr Kuczyński, a ekonomiści PKO BP w swoim komentarzu dodali, że ich zdaniem inflacja "trwale wróciła do celu inflacyjnego, co pozwoli RPP na kontynuację 'nie-cyklu' obniżek stóp procentowych".

Dalsze kroki w polityce monetarnej i wpływ na rynek

Chociaż grudniowa obniżka wydaje się wysoce prawdopodobna, analitycy wskazują również na inne możliwe scenariusze. Marek Zuber, ekonomista z Akademii WSB, ocenia, że jeśli RPP nie zdecyduje się na cięcie teraz, to taki ruch może nastąpić na początku przyszłego roku. Z kolei Marek Rogalski, główny analityk walutowy DM BOŚ, zwraca uwagę na potencjalne konsekwencje decyzji. "Gdyby do niego [cięcia] rzeczywiście doszło, to złoty mógłby krótkookresowo stracić na wartości" - podkreślił. Dodał również, że Rada może chcieć wstrzymać się z decyzją do stycznia, kiedy będzie dysponować większą liczbą danych potrzebnych do oszacowania wzrostu PKB.

W dłuższej perspektywie rynek spodziewa się dalszego łagodzenia polityki pieniężnej. Analitycy Banku Pekao prognozują, że po grudniowej obniżce RPP dokona dwóch kolejnych cięć na początku 2026 roku. Ostateczna decyzja zapadnie w środę, 3 grudnia, i będzie miała istotny wpływ na raty kredytów, oprocentowanie lokat oraz ogólną kondycję polskiej gospodarki. 

