Babciowe od Tuska. Kiedy ruszy wypłata pieniędzy?

Babciowe – co zakłada?

- Jeśli mama, która pójdzie do pracy i będzie zarabiać nawet płacę minimalną - to biorąc to 1500 zł na opiekę, dołoży się i tak do finansów publicznych (…) Tu wygrywają wszyscy: kobiety, które chcą pójść do pracy, dzieci, które będą miały opiekę, babcie, które poczują się docenione. Równocześnie nie stracą na tym finanse publiczne – to przedwyborcza zapowiedź ze strony Koalicji Obywatelskiej. Czy wiadomo już coś więcej o konkretach?

Babciowe – jakie warunki spełnić, aby uzyskać świadczenie?

Podstawowy warunek „babciowego” to wiek dziecka – do 36 miesięcy.

Drugi warunek – kobieta wracająca do aktywności zawodowej po urodzeniu dziecka musi zarabiać co najmniej najniższą krajową.

Uzyskana kwota może być wydatkowana również na żłobek, nianię lub klub dziecięcy.

Babciowe ma być wolne od podatku PIT, zacznie obowiązywać od 2024 lub 2025 r.

Nowe świadczenie prawdopodobnie zostanie zwolnione z podatku PIT. Obecnie nie ma pewności, czy dodatek zacznie być wypłacany od 2024 czy 2025 r. Według nieoficjalnych informacji, bardziej prawdopodobna jest późniejsza z podanych dat.

