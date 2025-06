270 zł dodatku do emerytury do 15 czerwca. Kto dostanie świadczenie?

Dino szaleje! Klienci mają na to aż 100 dni

500 plus dla małżeństw. Senat zajmie się dopłatami dla par z długim stażem

Segregacja śmieci po nowemu. Ubrania i ściereczki do PSZOK-u? Sprawdź, co się zmieniło!

Nowe zasady dostępu do chipów AI dla sojuszników USA

Zaledwie kilka tygodni po tym, jak Trump wstrzymał szeroko zakrojoną regułę dyfuzji AI Bidena – która próbowała uszeregować każdy kraj w ścisłym systemie trójstopniowym – sekretarz handlu Howard Lutnick podobno drażnił się, że odnowiona wersja pojawi się wkrótce, chociaż nie mógł podać konkretnego harmonogramu. Przemawiając 4 czerwca, Lutnick ujawnił, że nowa zasada da sojusznikom USA dostęp do chipów AI – pod jednym kluczowym warunkiem: chipy muszą być obsługiwane przez zatwierdzonych amerykańskich operatorów chmury i centrów danych, zgodnie z Export Compliance Daily.

Raport sugeruje, że Lutnick powiedział Senackiej Podkomisji ds. Środków, że nowe podejście utrzyma kontrolę USA nad technologią sztucznej inteligencji – nawet jeśli jest ona dostępna za granicą. Jako przykład wskazał Polskę, mówiąc, że jej premier osobiście skonfrontował go z umieszczeniem w najsurowszej kategorii Tier 3, pytając, dlaczego jako część Europy są traktowani w ten sposób.

„Premier Polski spojrzał na mnie i zapytał: Dlaczego jesteśmy w Tier 3, skoro jesteśmy częścią Europy?” — powiedział Lutnick przed komisją. I podkreślił: „To pytanie całkowicie zmieniło nasze podejście. Ten system nie miał sensu. Musieliśmy to zmienić”.

Trend ten jest zgodny z najnowszym posunięciem Stanów Zjednoczonych, jakim było podpisanie przełomowej umowy na budowę największego na świecie kampusu AI poza Stanami Zjednoczonymi. Jak podkreśla The Guardian, umowa zapewni ZEA rozszerzony dostęp do zaawansowanych chipów AI – podobno do 500 000 najlepszych chipów NVIDIA rocznie, począwszy od 2025 roku.

Nowe amerykańskie regulacje pozwalają krajom-sojusznikom (takim jak Polska) korzystać z chipów AI — pod warunkiem, że są one obsługiwane przez zatwierdzonych operatorów z USA (np. chmurowych centrów danych). Dla Polski oznacza to dostęp do komponentów wykorzystywanych w najbardziej zaawansowanych algorytmach AI, systemach obronnych i badaniach naukowych.

Zaostrzenie kontroli eksportu chipów AI

13 maja Biuro Przemysłu i Bezpieczeństwa wprowadziło nowe przepisy mające na celu zaostrzenie kontroli eksportu chipów AI. Wytyczne ostrzegają przed ryzykiem związanym z używaniem zaawansowanych chińskich chipów – w tym Huawei Ascend – i podkreślają niebezpieczeństwa, jeśli amerykańskie chipy AI będą napędzać chińskie modele sztucznej inteligencji. Koncentrują się również na ochronie łańcuchów dostaw przed taktykami przekierowywania.

W Krakowie wieczorem początek uroczystości 80. rocznicy wyzwolenia KL Auschwitz-Birkenau. Niezwykle ważne rozmowy z Ocalałymi z Holokaustu, a także z szefem amerykańskiej delegacji, kandydatem na sekretarza handlu @howardlutnick i @SenatorWong szefową MSZ Australii. Dziękuję… pic.twitter.com/74nFbNhmuK— Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) January 26, 2025