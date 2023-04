i Autor: mibro/CC0/pixabay.com

Sport

Zostały 2 miesiące do JBL Triathlon Sieraków! Zapisy na zawody wciąż trwają

Przygotowania do 11. Edycji JBL Triathlon Sieraków wchodzą w decydującą fazę. Listy startowe powoli wypełniają się nazwiskami zarówno nikomu nieznanych debiutantów, jak i utytułowanych triathlonistów, takich jak Christopher Pietruczuk. Czy to on w tym roku zwycięży w krainie 100 jezior? A może nikomu nieznane nazwisko zaskoczy wszystkich biorących udział zawodników oraz śledzących wydarzenie kibiców!