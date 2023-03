Czy triathlon to sport dla najwytrzymalszych? Zrób formę na lato i przygotuj się do zawodów!

Zalety triathlonu

Pierwszą i najważniejszą zaletą uprawiania triathlonu jest poprawa kondycji fizycznej. W trakcie treningów i zawodów pracują wszystkie grupy mięśniowe, co prowadzi do zwiększenia wydolności organizmu oraz poprawy siły poszczególnych partii. Triathlon pozytywnie wpływa na układ oddechowy i sercowo-naczyniowy. Przygotowanie do zawodów wymaga intensywnych treningów, które prowadzą do zwiększenia objętości płuc i poprawy przepływu krwi przez naczynia krwionośne. W rezultacie organizm staje się bardziej wydolny i odporny na choroby.

Uprawianie triathlonu pozytywnie wpływa również na nasze samopoczucie i kondycję psychiczną. Długotrwałe treningi i rywalizacja na zawodach wymagają od zawodników nie tylko wysiłku fizycznego, ale także psychicznego. Wymagające treningi i pokonywanie własnych słabości prowadzą do wzrostu poczucia własnej wartości i pewności siebie. Oprócz tego triathlon to po prostu wspaniała zabawa, która daje masę pozytywnej energii!

Nie można również zapominać o korzyściach wynikających z ogólnie prowadzenia aktywnego trybu życia. Treningi znacząco wspierają utrzymanie właściwej masy ciała i poprawę jakości snu. Ponadto triathlon to sport, który można uprawiać przez cały rok zarówno w plenerze, jak i w hali sportowej, a próg wejścia jest bardzo niski – dla początkujących do trenowania wystarczą sportowe buty oraz rower!

- Zarówno jazda na rowerze, biegi, jak i pływanie uważane są przez specjalistów za wyśmienity sposób utrzymywania organizmu w dobrej kondycji. Połączenie tych aktywności w jednej formule daje triathlon, uprawiany pod dobrą opieką i z racjonalnymi treningami zapewnia dobrą kondycję i formę do późnej starości - mówi prof. Marek Jóźwiak z Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego w Poznaniu.

Zawody triathlonowe odbywają się na różnych dystansach. Organizatorzy JBL Triathlon Sieraków po raz kolejny przygotowują trasę na dystansie sprinterskim mającym łącznie 28,25 km. Trasa ta jest stworzona z myślą o debiutantach, którzy chcą spróbować swoich sił na stosunkowo krótkim dystansie. Triathlon w Sierakowie odbywa się nad malowniczym jeziorem Jaroszewskim i posiada w środowisku statusu kultowego. Już 11. edycja imprezy JBL Triathlon Sieraków odbędzie się w dniach 26-28.05.2023. Zapisz się na 11. edycję JBL Triathlon Sieraków już dziś!

Moc atrakcji w Sierakowie

Organizatorzy zadbali o to, by JBL Triathlon Sieraków był wspaniałą atrakcją nie tylko dla sportowców, ale również kibiców. Przez cały weekend w trakcie trwania imprezy będzie można zrelaksować się w strefie gastronomicznej pełnej food trucków, oferujących dania ze wszystkich stron świata. Pasjonaci sportu będą mogli przyjrzeć się ofercie sprzedawców w trakcie targów sprzętu sportowego. Wszystko wskazuje na to, że w ostatni weekend maja nad jeziorem Jaroszewskim każdy znajdzie coś dla siebie!

Tańczące z promocjami 23.03.2023 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.