Zostań swoim szefem – europejskie pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej

Dokapitalizowanie środkami EFS+ programu „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie”, który z powodzeniem jest realizowany już od kilku lat, znacznie zwiększy jego zasięg. Oprócz dodatkowych środków poszerzono również grupę docelową programu o osoby z niskimi dochodami, które dotąd nie mogły korzystać z pożyczek. Do końca 2029 r. udzielonych zostanie ok. 6900 pożyczek.

„Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie” to program dedykowany osobom, które chcą otworzyć jednoosobową działalność gospodarczą. Dzięki środkom EFS+ z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) rozszerzona zostanie możliwość pozyskania niskooprocentowanego kapitału do rozkręcenia własnego biznesu. Jest to bardzo korzystna oferta, biorąc pod uwagę obecne wysokie stopy procentowe. Kto i w jaki sposób skorzysta z programu?

Europejska pożyczka „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie” – dla kogo?

Z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej w nowej odsłonie będą mogli skorzystać:

studenci ostatniego roku studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich,

poszukujący pracy, niezatrudnieni i niewykonujący innej pracy zarobkowej,

bezrobotni zarejestrowani w urzędzie,

opiekunowie osób niepełnosprawnych - członkowie rodziny opiekujący się dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą niepełnosprawną, niepobierający świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku opiekuńczego.

Dodatkowo: w ramach projektu współfinansowanego z EFS+ grupa uprawnionych do skorzystania z pożyczki została powiększona o osoby o niskich dochodach.

Na czym polega oferta?

Dzięki pożyczce z programu osoby fizyczne będą mogły rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej i spełniać się zawodowo.

Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej – to warto wiedzieć:

wartość pożyczki: ok. 130 tys. zł (stanowi 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia),

ok. 130 tys. zł (stanowi 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia), wysokość oprocentowania: 1,70 proc. lub 0,68 proc. w skali roku,

1,70 proc. lub 0,68 proc. w skali roku, udzielenie i obsługa pożyczki: bez opłat i prowizji,

bez opłat i prowizji, okres spłaty pożyczki: pożyczkę można spłacać do 7 lat,

pożyczkę można spłacać do 7 lat, karencja w spłacie: spłatę pożyczki można zawiesić na 1 rok.

i Autor: Materiały prasowe

Dlaczego to korzystne rozwiązanie?

Europejska pożyczka udzielana w ramach programu „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie” to bardzo korzystne rozwiązanie dla osób, które zamierzają rozkręcić własny biznes. Z takiego wsparcia mogą skorzystać wszyscy Polacy, ponieważ jest ono dostępne na terenie całego kraju. W dodatku proponuje bardzo konkurencyjne warunki finansowania w porównaniu do innych ofert na rynku. Pożyczkobiorcy mogą dodatkowo skorzystać z bezpłatnych szkoleń dotyczących prowadzenia firmy! Już na etapie wnioskowania możemy liczyć na pomoc i profesjonalne doradztwo. Co ważne, istnieje możliwość częściowego umorzenia pożyczki dla osób bezrobotnych.

W porównaniu do kredytu, zwłaszcza przy obecnych stopach procentowych, pożyczka z programu zapewnia nam tani dostęp do gotówki. Ile kosztuje pożyczenie np. 60 tys. zł na 5 lat? Najlepiej zobrazuje to następujący przykład:

Przykładowo pożyczając 60 tys. zł na 5 lat (i nie wykorzystując możliwości zawieszania spłaty), dostęp do gotówki będzie nas kosztował niecałe 2600 zł, a miesięczna rata wyniesie od ok. 1000 zł do 1085 zł (wyliczenia w oparciu o aktualny kalkulator BGK: www.bgk.pl).

Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej – krok po kroku

Jak skorzystać z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej? To proste! Wystarczy postępować zgodnie ze wskazówkami:

1. Zgłoś się do instytucji finansowej działającej na terenie, na którym planujesz prowadzić działalność gospodarczą (lista instytucji finansujących w twoim regionie jest dostępna na: https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/program-pierwszy-biznes-wsparcie-w-starcie/#c18017).

2. Złóż wniosek. Możesz to zrobić osobiście w placówce pośrednika finansowego lub przez generator wniosków dostępny na stronie internetowej pośrednika.

3. Umów się na konsultację z Doradcą w razie problemów przy wypełnianiu wniosku.

4. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji – możesz założyć działalność.

5. Podpisz umowę z instytucją finansującą wraz z zabezpieczeniem spłaty pożyczki.

Po spełnieniu wymaganych warunków otrzymasz wypłatę środków (wsparcie z udziałem środków europejskich będzie dostępne w najbliższych miesiącach).

Te firmy już skorzystały z programu

Z dotychczasowych edycji rządowego programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” z sukcesem skorzystało wiele osób, co pozwoliło im zrealizować ambitne plany zawodowe i założyć własną firmę. Są to m.in. Salon Kosmetyczny Monroe w Kielcach oraz Studio treningowe EMS Body Room[1] w Głogowie.

Salon Kosmetyczny Monroe Barbara Kołodziejczyk w Kielcach

Barbara Kołodziejczyk to wykwalifikowany kosmetolog. Początkowo sama przeprowadzała zabiegi, a liczne szkolenia i kursy pomogły jej dobrze poznać rynek kosmetologiczny. Teraz jest właścicielką Salonu Kosmetycznego Monroe w Kielcach. Nie byłoby to możliwe bez preferencyjnej pożyczki, zwłaszcza w przypadku osoby młodej, bez historii biznesowej i zdolności kredytowej.

– Byłam w sytuacji, w której banki nie oferowały żadnego wsparcia finansowego dla takich osób jak ja. – Opowiada właścicielka kieleckiego salonu kosmetycznego. – By móc rozwinąć biznes szukałam innych możliwości finansowania i tak trafiłam na program „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie”. Co ciekawe, był to pierwszy tego typu projekt, z jakim się spotkałam i bardzo mnie zainteresował.

Pani Barbara otrzymane w ramach programu środki przeznaczyła na zakup niezbędnych do pracy urządzeń, nowoczesnych sprzętów i specjalistycznych kosmetyków. Dzięki poszerzeniu oferty salon Monroe wyróżniał się na tle konkurencji. Właścicielka zatrudnia obecnie 10 wykwalifikowanych i przeszkolonych osób. Planuje połączyć dwa lokale w jeden duży salon, co podniesie komfort klientów i polepszy warunki pracy.

EMS Body Room – studio treningowe w Głogowie

Trenerzy personalni, Paweł Bartczak i Anna Kaczor, od 2018 r. prowadzą studio treningowe EMS Body Room w Głogowie, na starówce. Dzięki pożyczce z programu „Wsparcie w starcie” zainwestowali w zakup urządzeń EMS, działających w oparciu o elektrostymulację (krótszy czas treningu, większa efektywność). Oprócz tego studio oferuje także klasyczne treningi personalne, w klimatyzowanych pomieszczeniach i pod opieką wykwalifikowanej kadry. Zanim powstało EMS Body Room, jego właściciele mieli sporo obaw w kwestii zainteresowania mieszkańców treningami i kosztów wynajmu lokalu. Pomysł na treningi EMS okazał się właśnie tą niszą biznesową, w którą warto było zainwestować. Poszukiwanie środków na rozruch zaprowadziło parę do urzędu pracy. Tam dowiedzieli się, że dotacja to zaledwie 20 tys. zł, podczas gdy Paweł i Anna potrzebowali znacznie więcej.

– Znajomy z urzędu pracy powiedział nam o tym, że jest możliwość pozyskania większej kwoty dzięki pożyczce na start biznesu. – Opowiadają. Chwalą sobie współpracę z pracownikami funduszu i pomoc przy składaniu wniosku. – Kiedy dostaliśmy pożyczkę, w ciągu dosłownie kilku dni byliśmy gotowi do startu. Ostatecznie w ramach funduszu Anna i Paweł pożyczyli 80 tys. zł, co wystarczyło m.in. na zakup sprzętu EMS, sprzęt fitnesowy do klasycznych treningów i wydatki marketingowe (ulotki, wizytówki).

Dzięki programowi „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie” w nowej odsłonie, ze wsparciem Funduszy Europejskich, zyskasz nowe możliwości pracy na własny rachunek. Więcej informacji na temat programu znajduje się na stronie:

https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/program-pierwszy-biznes-wsparcie-w-starcie/#c17887.

1. Przykłady pochodzą ze strony internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego [www.bgk.pl, dostęp: 21.02.2023 r.]