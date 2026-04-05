Dodatek pielęgnacyjny z ZUS w 2026 roku wynosi 366,68 zł miesięcznie i przysługuje automatycznie osobom po 75. roku życia.

Świadczenie to mogą otrzymać także osoby całkowicie niezdolne do pracy lub samodzielnej egzystencji, po złożeniu odpowiednich dokumentów w ZUS.

Dodatek nie przysługuje osobom przebywającym ponad 2 tygodnie w miesiącu w placówkach opiekuńczych ani tym, którzy już pobierają zasiłek pielęgnacyjny.

Zasiłek pielęgnacyjny i dodatek pielęgnacyjny to dwa różne świadczenia – nie można pobierać ich jednocześnie.

Dodatek pielęgnacyjny ZUS – kto otrzyma świadczenie

Świadczenie ma charakter stały i jest wypłacane razem z emeryturą lub rentą. Dodatek pielęgnacyjny z ZUS przysługuje automatycznie osobom po 75. roku życia. Oznacza to, że osoby, które osiągną ten wiek, nie muszą składać żadnych wniosków. W 2026 roku będą to seniorzy urodzeni w 1951 roku.

Prawo do dodatku mają także osoby całkowicie niezdolne do pracy lub samodzielnej egzystencji. W ich przypadku konieczne jest jednak złożenie odpowiednich dokumentów w ZUS.

Ile wynosi dodatek pielęgnacyjny w 2026 roku

Kwota świadczenia podlega corocznej waloryzacji. W 2025 roku wynosiła 348,22 zł, natomiast od marca 2026 roku wzrosła do 366,68 zł. Świadczenie jest wolne od podatku i składek ZUS.

Warunki przyznania dodatku z ZUS

Nie każdy senior spełniający kryterium wieku otrzyma świadczenie. Przepisy jasno określają sytuacje, w których dodatek nie przysługuje. Świadczenie nie przysługuje m.in. osobom przebywającym ponad 2 tygodnie w miesiącu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub pielęgnacyjno-opiekuńczym oraz uprawnionym do zasiłku pielęgnacyjnego. Oznacza to, że pobyt w placówce opiekuńczej przez większą część miesiąca wyklucza możliwość otrzymywania dodatku.

Dodatek pielęgnacyjny a zasiłek pielęgnacyjny

Istotne jest także rozróżnienie między dodatkiem a zasiłkiem pielęgnacyjnym. Oba świadczenia mają podobny cel, jednak nie można ich pobierać jednocześnie.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje niepełnosprawnym dzieciom, osobom powyżej 16 lat ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osobom z umiarkowanym stopniem (gdy niepełnosprawność powstała przed 21 r.ż.) oraz osobom po 75. roku życia. Jego przyznanie wyklucza otrzymywanie dodatku z ZUS. Świadczenie wynoszące 215,84 zł przyznaje gmina. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje niezależnie od dochodów rodziny.

Brak zgłoszenia pobierania jednego ze świadczeń może skutkować koniecznością zwrotu nienależnie pobranych środków.

Jak złożyć wniosek o dodatek pielęgnacyjny

Osoby, które nie otrzymują dodatku automatycznie, mogą złożyć wniosek w dowolnej placówce ZUS – osobiście, przez pełnomocnika lub drogą pocztową. Możliwe jest także skorzystanie z pomocy polskiego konsulatu w przypadku osób przebywających za granicą.

Zbigniew Derdziuk, prezes ZUS, Karpacz 2025