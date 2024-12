ZUS jeszcze nie wypłacił emerytom nowego świadczenia, a już je ogranicza! Będą niższe kwoty

Likwidacja znanego sklepu odzieżowego. Wyprzedaże do 70 proc.!

ZUS rozpocznie przyjmowanie wniosków na rentę wdowią od 1 stycznia 2025 roku, pierwsze wypłaty mają ruszyć od 1 lipca 2025 roku. Jak wyjaśniał w rozmowie z "Faktem" rzecznik regionalny ZUS w Gdańsku Krzysztof Cieszyński, aby dostać wniosek od lipca, trzeba złożyć wniosek do 31 lipca 2025 roku. W przypadku późniejszych wniosków ZUS podejmie wypłaty od dnia spełnienia warunków, ale nie wcześniej niż od miesiąca złożenia wniosku.

Rentę wdowią można dostać nie wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn). Tym samym młodsze wdowy/wdowcy nie mogą liczyć na świadczenie. Co więcej, zawarcie nowego związku małżeńskiego również wyklucza z otrzymania renty wdowiej. Ponadto co warto podkreślić, renta rodzinna przysługuje tylko wtedy, gdy małżonkowie pozostawali we wspólności małżeńskiej nie wcześniej niż w dniu, gdy kobieta ukończyła 55 lat, a mężczyzna 60 lat. Dlatego też osoby, których małżonek zmarł w młodszym wieku, mogą nie dostać w ogóle renty wdowiej.

Wysokość renty wdowiej również będzie ograniczona

Kolejnym istotnym ograniczeniem będzie wysokość wypłaty renty wdowiej. Osoby, które dostały wysokie emerytury wraz z małżonkiem mogą nie dostać żadnego świadczenia, lub będzie niskiej wysokości. Maksymalna wysokość połączonego świadczenia (emerytury plus renty wdowiej) to trzykrotność minimalnej emerytury, która wynosi 1780,96 zł, czyli maksymalne świadczenie wyniesie 5342,88 zł. W przypadku przekroczenia tej kwoty ZUS pomniejszy wypłatę o kwotę przekroczenia.

Tym samym jeśli np. wdowa otrzymuje 5000 zł emerytury, a 15 proc. wypłata ze świadczenia zmarłego małżonka wyniosłoby 1000 zł, to jej renta wdowia nie wyniosłaby 6000 zł, a maksymalną kwotę tj. 5232,88 zł.

Czym jest renta wdowia?

Renta wdowia może być wypłacana w dwóch wariantach, tj. będzie można dostać 100 proc. renty rodzinnej i 15 proc. własnego świadczenia, lub 100 proc. własnego świadczenia i 15 proc. renty rodzinnej. Renta rodzinna wynosi z kolei 85 proc. świadczenia emerytalnego zmarłego małżonka. W przypadku gdy naszą emeryturę wypłaca inny organ (np. MSWia), ZUS potwierdzi prawo do wypłaty świadczeń, a rentę wdowią wypłaci później odpowiedni organ.

Wnioski o rentę wdowią można składać od 1 stycznia w placówkach ZUS, a także przez PUE/eZUS lub pocztą. Ze świadczenia ma skorzystać 1,5 mln wdów i wdowców.