Renta wdowia w 2025 roku dla wybranych. ZUS ujawnił cenną ankietę

Renta wdowia w 2025 roku. Kto dostanie pieniądze?

Nowe świadczenie mogą otrzymać wdowy i wdowcy, mający prawo do co najmniej dwóch świadczeń emerytalno-rentowych, z których jedno to renta rodzinna po zmarłym małżonku. Wnioski o rentę wdowią można składać od 1 stycznia 2025, a świadczenie ZUS zacznie wypłacać od 1 lipca 2025 r. Renta wdowia przysługuje, jeśli:

masz co najmniej 60 lat ( kobieta) i 65 lat (mężczyzna),

do dnia śmierci Twojego małżonka (lub małżonki) pozostawałaś (lub pozostawałeś) z nim (lub z nią) we wspólności małżeńskiej,

nabyłaś lub nabyłeś prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż w dniu, w którym ukończyłaś 55 lat, jeśli jesteś kobietą lub ukończyłeś 60 lat, jeśli jesteś mężczyzną,

nie jesteś obecnie w związku małżeńskim

Ankieta ZUS. Sprawdź, czy masz prawo do renty wdowiej

ZUS opublikował ankietę, dzięki której możesz sprawdzić, czy spełniasz wszystkie warunki do otrzymania renty wdowiej. Ankieta jest dostępna na stronie ZUS. Jeśli odpowiesz „nie” na pierwsze pytanie, nie przejdziesz dalej. Aby otrzymać rentę wdowią, musisz mieć prawo do co najmniej dwóch świadczeń, z czego jedno musi być rentą rodzinną.

Ankieta zawiera 7 pytań, w tym dwa pytania dotyczą jednego warunku – wieku emerytalnego, który jest różny dla kobiet i mężczyzn.Odpowiedź na ostatnie pytanie decyduje o tym, czy ZUS będzie mógł wypłacić świadczenie wraz z rentą rodzinną. Suma świadczeń wypłacanych z rentą rodzinną nie może być wyższa niż trzykrotność emerytury minimalnej. Jeżeli jedno ze świadczeń, które pobierasz, jest wyższe niż trzykrotność emerytury minimalnej, to nie masz prawa do połączonych świadczeń i jeśli złożysz wniosek, dostaniesz z ZUS decyzję odmowną.

Oto pytania ZUS w temacie renty wdowiej:

Czy masz prawo do co najmniej dwóch świadczeń, z czego jedno jest rentą rodzinną, lub czy masz złożony wniosek lub wnioski i czekasz na decyzję o takich świadczeniach? Wybierz płeć Wybierz lub wpisz swoją datę urodzenia Wybierz lub wpisz datę śmierci małżonka, po którym przysługuje ci renta rodzinna Czy do dnia śmierci twojego współmałżonka pozostawaliście we wspólności małżeńskiej, czyli prowadziliście wspólne gospodarstwo domowe lub łączył was inny rodzaj więzi? Czy jesteś obecnie w nowym związku małżeńskim zawartym po śmierci współmałżonka, po którym przysługuje Ci renta rodzinna? Czy łączna wysokość brutto wszystkich świadczeń, które pobierasz, bądź jednego z nich przekracza trzykrotność najniższej emerytury (obecnie 5 342,88 zł)?

Zastanawiasz się, czy będziesz mógł skorzystać z #rentawdowia❓📝 Pomoże Ci nasza ankieta⬇️https://t.co/hmhpRoJGz4Odpowiedz na kilka pytań➡️dowiesz się, czy spełniasz wszystkie warunki, żeby od lipca 2025 roku pobierać łączone świadczenia:👉 własną #emerytura/#renta 👉 oraz… pic.twitter.com/jyCqEoo5Bo— ZUS (@zus_pl) December 3, 2024