Prognozowana waloryzacja emerytur w 2026 roku wynosi 3,71%, co jest znacznie mniej niż początkowo zapowiadane 5% i budzi obawy wśród seniorów.

Niższa waloryzacja oznacza mniejszy realny wzrost świadczeń emerytalnych, co dotyczy zarówno samych emerytur, jak i większości dodatków do nich.

Największy wzrost kwotowy (o 49,52 zł) odnotuje dodatek do renty inwalidy wojennego, podczas gdy większość pozostałych dodatków wzrośnie o około 12,93 zł.

Niska waloryzacja stawia pod znakiem zapytania realizację obietnic rządu dotyczących minimalnej emerytury i budzi zaniepokojenie związkowców i organizacji emeryckich.

Prognozy kontra rzeczywistość – waloryzacja emerytur w 2026 roku

Rząd Donalda Tuska prognozował waloryzację świadczeń emerytalnych na rok 2026 na poziomie około 5%. Jednakże, najnowsze dane GUS wskazują na znacznie niższą wartość – zaledwie 3,71%. Ta rozbieżność budzi uzasadnione obawy wśród seniorów, którzy z niecierpliwością oczekują na poprawę swojej sytuacji finansowej.

Wskaźnik 3,71% wynika z danych GUS dotyczących inflacji, która w październiku 2025 roku wyniosła 2,8%, oraz wzrostu płac, który w III kwartale 2025 roku osiągnął poziom 7,5%. Te dwa czynniki, zgodnie z obowiązującymi przepisami, mają bezpośredni wpływ na wysokość waloryzacji emerytur i rent.

Co oznacza niższa waloryzacja dla emerytów?

Niższa waloryzacja oznacza, że realny wzrost świadczeń emerytalnych będzie mniejszy niż oczekiwano. O ile konkretnie wzrosną emerytury i renty? To zależy od wysokości świadczenia. Procentowo wzrost będzie taki sam dla wszystkich, ale kwotowo wyższe emerytury zyskają więcej niż niższe. Wzrost o 3,71% dotyczyć będzie nie tylko emerytur, ale także różnego rodzaju dodatków do emerytur. To oznacza, że osoby pobierające dodatkowe świadczenia również odczują skutki niższej waloryzacji.

Dodatki do emerytur – kto zyska najwięcej?

W praktyce, największy wzrost dotyczyć będzie dodatku do renty inwalidy wojennego. Kwota ta wzrośnie z 1333,24 zł do 1382,76 zł, co stanowi wzrost o 49,52 zł. To znacząca różnica, która może realnie wpłynąć na budżet domowy osób pobierających to świadczenie.

Z kolei najmniejszy wzrost odnotowany zostanie w przypadku świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR. W tym przypadku wzrost wahać się będzie od 0,65 zł do 12,93 zł.

Pozostałe dodatki – jak zmienią się kwoty?

Większość dodatków do emerytur, takich jak dodatek kombatancki, dodatek pielęgnacyjny i dodatek za tajne nauczanie, od marca 2025 roku wynosi 348,22 zł. Przy waloryzacji na poziomie 3,71% wzrosną one o kwotę 12,93 zł miesięcznie. Choć kwota ta nie jest duża, dla wielu seniorów liczy się każdy grosz.

Pytanie o minimalną emeryturę pozostaje otwarte. Rządowe obietnice zakładały jej wzrost, jednak przy niższej waloryzacji nie jest jasne, czy uda się je spełnić. Wysokość minimalnej emerytury jest szczególnie istotna dla osób z niskim stażem pracy lub niskimi zarobkami, dla których stanowi ona podstawowe źródło utrzymania.

Prognozowana waloryzacja emerytur na rok 2026 wywołała falę komentarzy i reakcji ze strony różnych środowisk. Związkowcy i organizacje emeryckie wyrażają swoje zaniepokojenie, podkreślając, że niższa waloryzacja może negatywnie wpłynąć na sytuację materialną seniorów. Z kolei ekonomiści zwracają uwagę na złożoność sytuacji gospodarczej i konieczność uwzględnienia różnych czynników przy ustalaniu wysokości waloryzacji.

Przyszłość pokaże, czy rząd znajdzie sposób na zrekompensowanie seniorom niższej waloryzacji. Możliwe są różne scenariusze, takie jak dodatkowe świadczenia, programy wsparcia finansowego lub zmiany w systemie emerytalnym. Jedno jest pewne – sytuacja emerytów wymaga stałej uwagi i podejmowania działań mających na celu poprawę ich jakości życia.

QUIZ PRL: Jak dobrze znasz życie emerytów w PRL? Pytanie 1 z 20 Co w PRL oznaczało przejście na emeryturę dla wielu ludzi? Wakacje przez cały rok Koniec pracy i wielką zmianę w życiu Awans w zakładzie pracy Następne pytanie