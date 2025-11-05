Skromne życie emerytów z KRUS-u: Pan Czesław, emeryt rolniczy, podkreśla, że świadczenia z KRUS są bardzo niskie, a ratują go darmowe leki oraz "trzynastki" i "czternastki".

Dodatkowe świadczenia w 2025 r.: W przyszłym roku planuje się przeznaczyć 33 mld zł na "trzynastki" i "czternastki", które wyniosą po 1970,60 zł brutto każda, co da seniorom dodatkowe 3,9 tys. zł brutto.

Prezydencki projekt ustawy: Projekt zakłada gwarantowaną podwyżkę 150 zł brutto dla emerytur powyżej minimalnej (do ok. 3 tys. zł), co mogłoby zwiększyć minimalną emeryturę do 2038,91 zł brutto i podnieść wysokość "trzynastek" i "czternastek".

Finansowanie z inflacji: Koszt nowego mechanizmu waloryzacji (2,95 mld zł) miałby być pokryty ze wzrostu dochodów budżetowych wynikających z inflacji, szacowanych na co najmniej 18 mld zł w 2026 roku.

Skromne życie emeryta z KRUS-u

Swoją sytuację finansową opisuje na łamach "Faktu" pan Czesław (72 l.) z miejscowości Kowalik, emeryt rolniczy: "Mam emeryturę rolniczą, która jest na bardzo skromnym poziomie. Emeryt z KRUS-u w naszym kraju jest ubogim człowiekiem. Na szczęście w młodości, zanim zostałem rolnikiem, trochę pracowałem i dzięki temu mam kilkaset złotych więcej, bo to również zaliczono mi do stażu pracy. Nauczyłem się żyć skromnie i oszczędnie". Pan Czesław przekazał już gospodarstwo synowi, ale nadal mu pomaga. Jak sam przyznaje, "Na szczęście ratują mnie darmowe lekarstwa oraz trzynastki i czternastki".

W projekcie budżetu państwa na przyszły rok zaplanowano 33 mld zł na dodatkowe świadczenia dla emerytów. Zarówno trzynastka, jak i czternastka mają wynieść tyle, co minimalna emerytura, czyli 1970,60 zł brutto (przy założeniu waloryzacji na poziomie 4,88 proc.). Oznacza to, że seniorzy mogą liczyć na dodatkowe 3,9 tys. zł brutto.

Prezydencki projekt ustawy – szansa na wyższe świadczenia?

Sama waloryzacja emerytur oraz dodatki mogłyby być wyższe, gdyby zmieniono zasady podwyżek. W Sejmie znajduje się prezydencki projekt ustawy, który zakłada wprowadzenie gwarantowanej podwyżki w wysokości 150 zł brutto dla osób z emeryturami powyżej minimalnej. Waloryzacja kwotowa miałaby objąć świadczenia do kwoty około 3 tys. zł brutto, natomiast wyższe emerytury byłyby podnoszone procentowo. Takie rozwiązanie byłoby szczególnie korzystne dla seniorów z najniższymi świadczeniami.

Gdyby nowy mechanizm wszedł w życie w przyszłym roku, minimalna emerytura, która obecnie wynosi 1878,91 zł, wzrosłaby o 150 zł brutto, osiągając poziom 2038,91 zł brutto. To z kolei przełożyłoby się na wyższą trzynastkę i czternastkę. W rezultacie, seniorzy mogliby otrzymać dodatkowo prawie 4,1 tys. zł brutto w skali roku (plus 12 wypłat po 150 zł).

Czy jest szansa na to, że nowe zasady waloryzacji wejdą w życie już od 2026 r.? Sejm niejednokrotnie udowodnił, że potrafi szybko uchwalać przepisy istotne dla rządzących. Jednak wprowadzenie nowego mechanizmu wymaga odpowiednich środków finansowych. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy, koszt nowej waloryzacji szacowany jest na 2,95 mld zł.

Skąd wziąć pieniądze na wyższe emerytury?

Prezydencki projekt ustawy wskazuje, że źródłem finansowania mają być... wpływy z inflacji. "Zakłada się, że koszty budżetu państwa(...) zostaną pokryte ze wzrostu dochodów budżetowych wynikających z inflacji. Szacuje się, że dodatkowe dochody budżetu wynikające z prognozowanej inflacji w 2026 r. wyniosą co najmniej 18 mld zł i analogicznie będą rosnąć w 2027 r. i 2028 r. Podwyższenie waloryzacji świadczeń dla najniżej uposażonych emerytów i rencistów to działania koniecznie, niezbędne do zachowania realnej wartości emerytur i rent" — czytamy w uzasadnieniu do prezydenckiej inicjatywy.

Trzynastki i czternastki, choć nie stanowią systemowego rozwiązania, od kilku lat stanowią istotne wsparcie dla emerytów i rencistów. Na co seniorzy przeznaczają te dodatkowe środki? To jedno z pytań, na które odpowiedzi szuka ankieta "Faktu". Zachęcamy do jej wypełnienia do 13 listopada br., a wnioski zostaną wykorzystane do przygotowania Raportu Faktu Senior 2025, którego wyniki zostaną przedstawione na fakt.pl. Podobnie jak w poprzednich latach, wnioski z raportu zostaną przekazane rządzącym, ponieważ jakość życia seniorów zależy również od podejmowanych przez nich decyzji.

Czy prezydencki projekt ustawy ma szansę na realizację? Jakie realne korzyści przyniesie seniorom? Czas pokaże, czy emeryci mogą liczyć na znaczącą poprawę swojej sytuacji finansowej w najbliższych latach.

Zbigniew Derdziuk, prezes ZUS, Karpacz 2025