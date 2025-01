Renta wdowia. Takie otrzymasz świadczenie

Rząd przyjął rozwiązanie, zgodnie z którym albo będziemy pobierać 100 proc. swojego świadczenia plus 15 proc. po zmarłym współmałżonku, albo 100 proc. świadczenia zmarłego plus 15 procent swojego świadczenia, które aktualnie otrzymujemy. W 2027 r. udział drugiego świadczenia zostanie podniesiony do 25 proc.

Zasady są proste. Małżonkowie musieli być w trwającym związku małżeńskim, mieć co najmniej 60 lat (w przypadku kobiet) lub 65 lat (w przypadku mężczyzn), do dnia śmierci małżonka pozostawać z nim we wspólnocie małżeńskiej, nabyć prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż przed ukończeniem 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna).

W przypadku, gdy do tej pory senior nie ubiegał się o przyznanie renty rodzinnej, ponieważ świadczenie po współmałżonku byłoby mniej korzystne, należy złożyć odpowiedni wniosek jeszcze w tym roku. Następnie do 30 czerwca 2025 r., należy złożyć kolejny wniosek o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną. Podobna sytuacja dotyczy osób pobierających rentę rodzinną, które nigdy nie wnioskowały o przyznanie emerytury. Wzór wniosków o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną i renty wdowiej dostępny jest zarówno w placówkach ZUS jak i na stronie internetowej. Jak informuje ZUSJeśli masz prawo do renty rodzinnej oraz do własnego świadczenia, to do wniosku o ustalenie zbiegu świadczeń nie musisz dołączać żadnych dokumentów.

Łączna wypłata emerytury i renty rodzinnej nie będzie mogła przekroczyć trzykrotności minimalnej emerytury. Uwzględniając marcową waloryzację, może to być kwota 5637,81 zł. Przykładowo jeżeli otrzymujemy 2 tys. zł, a renta rodzinna to 2250 zł to jeśli chcemy otrzymywać 100 proc emerytury plus 15 procent otrzymamy finalnie 2337,50 zł. W przypadku gdy chcemy pobierać jedynie 15 proc. obecnego świadczenia i 100 proc. renty rodzinnej wtedy nasze świadczenie wyniesie 2550 zł.

Zbigniew Derdziuk prezes ZUS szacuje, że w latach 2025-2026 uprawnieni do renty wdowiej zyskają średnio około 370 zł miesięcznie, a w kolejnych latach średnio o 650-850 zł.

„Wzrost wysokości świadczeń będzie wynikał ze zmiany ustalonego procentu dla wybranego przez osobę uprawnioną jednego z dwóch świadczeń, do których ma ona prawo i które składają się na rentę wdowią” – wyjaśnia Derdziuk z ZUS

Renta Wdowia — ruszyło składanie wniosków! Od 1 stycznia można składać wnioski o wypłatę Renty Wdowiej. Można je składać osobiście w oddziałach ZUS, a także internetowo przez stronę eZUS i Portal Usług Elektronicznych👇 pic.twitter.com/I81tjZPElI— A. Dziemianowicz-Bąk (@AgaBak) January 2, 2025

