ZUS wypłaci 312 zł więcej! Sprawdź, czy dostaniesz automatycznie

Blisko 313 złotych co miesiąc może zasilić Twój budżet domowy. Ryczałt energetyczny dla wybranych grup emerytów wzrósł od marca 2025 roku do kwoty 312,71 zł i jest wypłacany wraz z podstawowym świadczeniem. To istotne wsparcie, ale najpierw należy złożyć odpowiedni wniosek. Komu przysługuje ten dodatek i jak go uzyskać?