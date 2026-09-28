ZUS zaskoczy seniorów w październiku, wysyłając dwa przelewy w jednym miesiącu dla około miliona osób.

Ta wyjątkowa sytuacja wynika z układu kalendarza i przyspieszy wypłatę listopadowej emerytury, a także zmieni inne terminy.

Dowiedz się, dlaczego Twoja październikowa emerytura może być niższa niż we wrześniu i sprawdź nowy harmonogram wypłat, aby uniknąć zaskoczenia.

Seniorzy powinni w październiku uważnie sprawdzać terminy wypłat. Harmonogram ZUS sprawi, że część emerytur i rent trafi do odbiorców wcześniej niż zwykle. Największa zmiana dotyczy osób ze stałym terminem wypłaty przypadającym na pierwszy dzień miesiąca. Październikową emeryturę otrzymają zgodnie z planem, natomiast świadczenie należne za listopad trafi do nich jeszcze przed końcem miesiąca.

Powodem jest 1 listopada, czyli Wszystkich Świętych. To dzień wolny od pracy, dlatego ZUS musi przekazać pieniądze wcześniej do banków lub Poczty Polskiej, tak aby dotarły do odbiorców najpóźniej 30 października. Nie jest to więc dodatkowe świadczenie, lecz wcześniejsza wypłata emerytury za kolejny miesiąc.

ZUS zmienia harmonogram wypłat. Sprawdź swoją datę

Zakład wypłaca emerytury i renty w sześciu terminach: 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca. Gdy data wypada w sobotę, niedzielę lub inny dzień wolny od pracy, wypłata jest przyspieszana.

W październiku świadczenia z terminem na 1 i 6 dzień miesiąca zostaną wypłacone zgodnie z planem. Osoby oczekujące na pieniądze 10 października otrzymają je 9 października, ponieważ 10. wypada w sobotę. Terminy 15 i 20 października pozostają bez zmian. Seniorzy, którzy zwykle otrzymują świadczenie 25. dnia miesiąca, tym razem dostaną je 23 października, ponieważ 25 października przypada w niedzielę.

Z kolei świadczenie należne za listopad osobom z terminem wypłaty na pierwszy dzień miesiąca ma trafić do odbiorców najpóźniej 30 października.

Emerytura w październiku może być dużo niższa niż we wrześniu

Zmiana terminu to niejedyna rzecz, którą seniorzy zauważą na kontach. ZUS zakończył wrześniowe wypłaty 14. emerytury. Jak poinformował Piotr Olewiński z biura prasowego ZUS, dodatkowe świadczenia trafiły do niemal 6,3 mln emerytów i rencistów, a ich łączna wartość przekroczyła 9,2 mld zł brutto. Do wypłaty pozostały jedynie pieniądze dla osób pobierających świadczenia przedemerytalne – mają je otrzymać najpóźniej 1 października.

Maksymalna 14. emerytura wynosiła 1978,49 zł brutto, czyli około 1600 zł netto. Pełną kwotę dostawały osoby ze świadczeniem podstawowym nieprzekraczającym 2900 zł brutto. Przy wyższych emeryturach czternastka była zmniejszana zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Najniższa wypłacana kwota dodatku wynosiła 50 zł brutto, czyli około 39 zł na rękę.

To właśnie dlatego październikowa emerytura części osób będzie niższa od wrześniowego przelewu nawet o około 1600 zł netto. Nie jest to obniżka świadczenia podstawowego – różnica wynika z zakończenia wypłat czternastek.

Tyle wpłynie na konto po 14. emeryturze. Konkretne przykłady

Osoba z emeryturą 2000 zł brutto otrzymała we wrześniu wraz z pełną czternastką 3443,43 zł netto. Od października sama emerytura wynosi 1820 zł na rękę. Przy 2900 zł brutto podstawowego świadczenia wrześniowa wypłata wraz z 14. emeryturą wyniosła 4144,43 zł netto. Od października będzie to 2581 zł na rękę. W przypadku 3500 zł brutto czternastka była już pomniejszona i wyniosła 1378,49 zł brutto. We wrześniu senior otrzymał łącznie 4126,43 zł netto, natomiast sama emerytura od października to 3037 zł na rękę. Przy świadczeniu wynoszącym 4500 zł brutto 14. emerytura wyniosła 378,49 zł brutto. Wrześniowa wypłata sięgnęła 4087,43 zł netto, a od października podstawowe świadczenie wynosi 3797 zł na rękę.

Październikowe wypłaty będą więc różnić się od wrześniowych zarówno pod względem kwot, jak i terminów. Seniorzy powinni przede wszystkim sprawdzić swój stały termin świadczenia w harmonogramie ZUS, ponieważ w dwóch przypadkach październikowa emerytura zostanie wypłacona wcześniej, a świadczenie przypadające na 1 listopada trafi do uprawnionych jeszcze przed końcem października.

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KARPACZ 2026 Bartosz Marczuk