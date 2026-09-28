Nawet 8000 zł zwrotu

Zbieranie deszczówki pozwala wykorzystać wodę z opadów do podlewania ogrodu, ale najpierw trzeba zainwestować w odpowiednią instalację. Zbiornik, studnia chłonna czy system odprowadzania wody to dodatkowe koszty. Część z nich można jednak odzyskać.

Na Podkarpaciu działa program „MIKRORETENCJA - Wsparcie indywidualnej mikroretencji wód opadowych na terenie województwa podkarpackiego”. Prowadzi go Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wsparcie jest skierowane do osób fizycznych, które są właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym.

Dofinansowanie może wynieść do 90 proc. kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 8000 zł na jedno przedsięwzięcie.

Pieniądze m.in. na zbiorniki i studnie chłonne

Program obejmuje różne rozwiązania pozwalające zatrzymać wodę opadową i później ją wykorzystać. Chodzi m.in. o naziemne i podziemne zbiorniki na deszczówkę.

Pieniądze można przeznaczyć także na studnie chłonne, drenaże oraz systemy pozwalające wykorzystać zgromadzoną wodę, np. do podlewania ogrodu.

Wsparcie obejmuje również rozwiązania służące do zbierania wody spływającej z dachów, chodników czy podjazdów.

Jest jeden ważny warunek

Nie wystarczy jednak zamontować dowolnego zbiornika. Kluczowa jest jego pojemność.

Wszystkie zastosowane zbiorniki lub inne systemy retencyjne muszą mieć łącznie możliwość zgromadzenia co najmniej 2 metrów sześciennych wody.

Dopiero spełnienie tego wymogu pozwala ubiegać się o refundację poniesionych kosztów.

Najpierw inwestycja, później zwrot pieniędzy

Trzeba też pamiętać, że pieniądze nie są wypłacane z góry. Dofinansowanie ma formę refundacji, dlatego wniosek można złożyć dopiero po całkowitym zakończeniu inwestycji.

Program obejmuje wydatki poniesione od 1 lipca 2024 roku do 31 grudnia 2027 roku, o ile spełniają one wszystkie pozostałe wymagania.

To oznacza, że osoby, które już wykonały kwalifikującą się instalację, również mogą sprawdzić, czy ich wydatek może zostać objęty wsparciem.

Nabór trwa, ale pieniędzy może nie wystarczyć

Wnioski można składać przez internet, a nabór prowadzony jest w trybie ciągłym. Nie oznacza to jednak, że pieniądze będą dostępne aż do końca 2027 roku.

Pula środków jest ograniczona. Jeśli zostanie wyczerpana, nabór może zostać zakończony wcześniej.

Właściciele domów zainteresowani dotacją nie powinni więc zwlekać ze sprawdzeniem warunków programu. Szczególnie ważne jest to, by przed złożeniem wniosku upewnić się, że wykonana instalacja spełnia wymagania dotyczące m.in. pojemności retencyjnej.

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