Pieniądze dla rodzin. ZUS śle pisma do domów

Kto może spodziewać się rychłego bardzo ważnego pisma z ZUS-su? Jak informuje urząd, pismo z ZUS-u otrzyma osoba, która już pobiera na dziecko jedno ze świadczeń dla rodzin, np. dofinansowanie do żłobka czy rodzinny kapitał opiekuńczy. W liście przeczyta więcej na temat programu Aktywny Rodzic. Wnioski na świadczenia oferowane w ramach programu Aktywny Rodzic będzie można składać od 1 października. Pisma ZUS będzie wysyłać do 13 sierpnia 2024 r. Będzie je można odebrać i przeczytać na swoim koncie na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Oto nowe świadczenie, o które można się starać:

świadczenie aktywni rodzice w pracy,

świadczenie aktywnie w żłobku,

świadczenie aktywnie w domu.

Kto może wnioskować o świadczenia z programu Aktywny Rodzic

Jak wyraźnie podkreśla ZUS, świadczenia aktywni rodzice w pracy i aktywnie w domu nie przysługują obywatelom Ukrainy którzy przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi. Natomiast świadczenie aktywnie w żłobku przysługuje obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi, jeżeli przebywali legalnie w Polsce jako osoby ze statusem „UKR” nieprzerwanie przez okres co najmniej 365 dni. Dotyczy to również dziecka obywatela Ukrainy, które ma status „UKR”.

Jaka jest wysokość świadczeń z programu Aktywny Rodzic

Świadczenie aktywni rodzice w pracy przysługuje w wysokości 1500 zł miesięcznie na dziecko oraz 1900 zł miesięcznie – jeżeli dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki albo pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Świadczenie aktywnie w żłobku przysługuje w wysokości 1500 złotych miesięcznie oraz 1900 złotych miesięcznie, jeżeli dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki albo pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji – nie więcej jednak niż wysokość opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Świadczenie aktywnie w domu przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko, niezależnie od tego, czy dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności.