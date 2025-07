ZUS odrzuca wnioski o rentę wdowią

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) informuje, że odrzucono ponad 24 tysiące wniosków o rentę wdowią. Powodem są błędy we wnioskach lub niespełnienie warunków uprawniających do pobierania tego świadczenia. W związku z tym ZUS wzywa wdowy i wdowców do składania wyjaśnień.

Jak wyjaśnił Bartosz Gaca, dyrektor departamentu świadczeń emerytalno-rentowych w ZUS w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną", najczęstsze powody odmowy wypłaty renty wdowiej to:

* Zbyt wysoka emerytura lub renta rodzinna, przekraczająca limit trzykrotności najniższej emerytury (5 636,73 zł brutto),

* Nieosiągnięcie wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn),

* Nabycie prawa do renty rodzinnej po zmarłym małżonku wcześniej niż w dniu ukończenia 55 lat przez kobietę lub 60 lat przez mężczyznę.

Kiedy ZUS wezwie Cię do złożenia wyjaśnień?

ZUS wzywa do złożenia wyjaśnień w sprawie renty wdowiej w następujących sytuacjach:

* Brakujące dokumenty,

* Nieuzupełnione wszystkie pola w formularzu,

* Wpisanie innego adresu do korespondencji niż dotychczasowy,

* Podanie innego numeru rachunku bankowego.

Bartosz Gaca podkreśla, że często wnioski do ZUS wpływają niekompletne, bez załączonych dowodów, na podstawie których można określić okresy składkowe i nieskładkowe oraz zarobki zmarłego małżonka lub wnioskodawcy.

Co zrobić, gdy ZUS wyda decyzję odmowną?

Od decyzji ZUS w sprawie renty wdowiej przysługuje odwołanie do wydziału pracy i ubezpieczeń społecznych sądu okręgowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Odwołanie można złożyć w ciągu miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Jak złożyć wniosek o rentę wdowią?

Wnioski o rentę wdowią można składać osobiście w placówce ZUS, za pośrednictwem poczty lub elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE).

Od 1 stycznia ZUS przyjmuje wnioski o rentę wdowią, a wypłaty ruszyły 1 lipca. Świadczenie to umożliwia jednoczesne pobieranie własnego świadczenia oraz renty rodzinnej po zmarłym małżonku. Osoba uprawniona musi dokonać wyboru: 100 procent własnego świadczenia i 15 procent świadczenia po zmarłym małżonku lub odwrotnie. Od 2027 roku będzie to 25 procent.

Osoby uprawnione otrzymają świadczenie w dotychczasowych terminach wypłat emerytur i rent. W lipcu ZUS rozpoczął wysyłkę decyzji o przyznaniu lub odmowie prawa do renty wdowiej.

