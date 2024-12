Likwidacja znanego sklepu odzieżowego. Wyprzedaże do 70 proc.!

Są już pierwsze oszczędności w tegorocznym budżecie. ZUS nie weźmie całej dotacji, jaką zaplanowano dla niego na ten rok. Według informacji "Pulsu Biznesu" zakład wykorzysta nie więcej niż 66 mld zł z 72,7 mld zł zapisanych w ustawie budżetowej. To oznacza, że limit deficytu, jaki ustalono po nowelizacji budżetu na 240,3 mld zł, zapewne nie zostanie osiągnięty - czytamy w piątkowym wydaniu dziennika.

Jak wskazuje "PB", ZUS nie musi wykorzystywać pełnej dotacji budżetowej, bo sytuacja finansowa funduszy, którymi zarządza, jest bardzo dobra. Dotyczy to zwłaszcza Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z którego wypłacane są emerytury i renty w powszechnym systemie emerytalnym. Równolegle koszty działania FUS rosną wolniej, niż przychody ze składek. W sumie wyniosły one 309,1 mld zł i były wyższe o 15,5 proc. w porównaniu do trzech kwartałów 2023 r.

- Według danych, które ZUS publikuje w piątek, po trzech kwartałach przychody FUS ze składek sięgały 310,3 mld zł. To o 16 proc. więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Pokrycie wydatków wpływami ze składek utrzymuje się blisko rekordowych poziomów: po trzech kwartałach sięgało 83,8 proc. To więcej niż w poprzednim roku (83,6 proc.) i niewiele mniej niż w rekordowym roku 2022 (85 proc.) - podał "Puls Biznesu".