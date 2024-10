Zwolnienia grupowe u giganta AGD. Wskazał liczbę pracowników

Przelew BLIK trafi do niewłaściwej osoby. Nawet jeśli numer jest poprawny!

O wdrożeniu procedury zwolnień grupowych oraz rozpoczęciu procedury konsultacji w sprawie zwolnień grupowych ze związkami zawodowymi poinformowała spółka Amica S.A. z siedzibą we Wronkach (Wielkopolskie).

Spółka przekazała w komunikacie, że zwolnienia obejmą nie więcej niż 49 pracowników. Wszystkim pracownikom, w związku z rozwiązaniem z nimi stosunku pracy w ramach zwolnienia grupowego, będzie wypłacona przysługująca im odprawa. Jak poinformowano, u podstaw decyzji dotyczącej planowanych zwolnień grupowych leży utrzymujący się na rynku krajowym i rynkach europejskich trend spadkowy popytu na sprzęt AGD, a tym samym mniejsza od zakładanej wartość i wolumen sprzedaży oraz wysokość generowanych przez spółkę przychodów z tytułu oferowanych konsumentom produktów i towarów.

Amica o „dostosowaniu poziomu zatrudnienia” do realiów rynkowych

W związku z tym, podała spółka, istnieje konieczność dostosowania poziomu zatrudnienia do aktualnego otoczenia gospodarczego. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami zwolnienia grupowe będą przeprowadzone po zakończeniu konsultacji ze związkami zawodowymi działającymi przy spółce oraz wyczerpaniu trybu przekazywania stosowanych powiadomień do powiatowego urzędu pracy.

Grupa Amica to wiodący europejski producent sprzętu gospodarstwa domowego i jedna z najcenniejszych polskich marek, z ponad 70-letnim doświadczeniem. W ofercie posiada pełną gamę inteligentnych urządzeń dużego i małego AGD. W portfelu grupy znajdują się marki: Amica (Europa Środkowa i Zachodnia), Hansa (Europa Wschodnia), Gram (Skandynawia), CDA (Wielka Brytania) oraz Fagor (Hiszpania). Na całym świecie zatrudnia prawie 3 tys. osób, dzięki którym dostarcza do klientów na blisko 70 rynkach na świecie ok. 4 milionów urządzeń rocznie.