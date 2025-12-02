Coraz więcej upraw ekologicznych w Polsce! Kto tak naprawdę kupuje tę żywność?

Najnowszy raport IJHARS ujawnia, że liczba i powierzchnia upraw ekologicznych w Polsce w 2024 roku zanotowały znaczący wzrost

Zdecydowana większość polskich gospodarstw ekologicznych koncentruje się na produkcji roślinnej, głównie na uprawie zbóż i roślin pastewnych

Nowe dopłaty w ramach ekoschematów od 2025 roku stanowią realne wsparcie finansowe dla rozwoju rolnictwa ekologicznego

Badanie EKObarometr 2025 potwierdza, że główną barierą rozwoju rynku żywności eko pozostaje wysoka cena dla konsumentów

Ile jest gospodarstw ekologicznych w Polsce? Najnowsze statystyki i prognozy

Najnowszy raport Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) na temat rolnictwa ekologicznego w Polsce przynosi optymistyczne wieści. W ubiegłym, 2024 roku, liczba producentów ekologicznych sięgnęła 24 793, co oznacza wzrost o 3,3% w stosunku do roku poprzedniego. Jeszcze bardziej imponująco wygląda przyrost powierzchni upraw ekologicznych, która zwiększyła się aż o 8,7%, osiągając poziom 691 471 hektarów. Dane te potwierdzają pozytywny trend, który utrzymuje się nieprzerwanie od 2019 roku. Warto zauważyć, że największy przyrost liczby gospodarstw odnotowano w województwach pomorskim i wielkopolskim, gdzie wyniósł on odpowiednio 16,6% oraz 15,6%. Eksperci prognozują, że w bieżącym, 2025 roku, liczba ekologicznych gospodarstw w Polsce może przekroczyć 25 tysięcy. Pomimo tego dynamicznego rozwoju, z danych Eurostatu na ten rok wynika, że pod względem udziału w unijnym areale upraw ekologicznych Polska zajmuje obecnie 10. miejsce w Unii Europejskiej.

Jak wygląda typowe polskie gospodarstwo ekologiczne? Dane o uprawach i wielkości

Analiza struktury polskich gospodarstw ekologicznych, oparta na danych IJHARS za 2024 rok, pokazuje wyraźną specjalizację. Okazuje się, że aż 93,1% z nich skupia się wyłącznie na produkcji roślinnej. Chów zwierząt w systemie ekologicznym prowadzony był zaledwie w 6,9% gospodarstw. Wśród upraw największą powierzchnię zajmowały zboża, stanowiąc około 30% areału, oraz rośliny pastewne, które pokrywały ponad 20% gruntów. Na drugim biegunie znalazły się ziemniaki, z udziałem wynoszącym zaledwie 0,3%. Jeśli chodzi o wielkość gospodarstw, najliczniejszą grupę stanowiły te o powierzchni od 10 do 50 hektarów. Ciekawostką jest fakt, że 37% gospodarstw ekologicznych prowadziło jednocześnie produkcję konwencjonalną, co może świadczyć o strategii stopniowego przechodzenia na zrównoważone metody agrotechniki. Mimo niewielkiego udziału produkcji zwierzęcej, w zeszłym roku zaobserwowano jednak wzrost pogłowia drobiu i bydła mięsnego.

Polski rynek żywności eko wart 2 mld zł. Dlaczego cena jest główną barierą?

Rządowy dokument „Zaktualizowany Ramowy Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2021-2030” wyznacza ambitny cel. Zakłada on, że do 2030 roku co najmniej 7% użytków rolnych w kraju, czyli ponad milion hektarów, będzie przeznaczone pod uprawy ekologiczne. Realizację tego celu mają wspierać nowe mechanizmy, takie jak zmiany w ekoschematach, które wchodzą w życie w tym roku w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Rozwiązania te priorytetowo traktują małe i średnie gospodarstwa, a wsparcie finansowe obejmuje między innymi dopłaty do działań na rzecz bioróżnorodności w wysokości 269,21 euro do hektara. Równocześnie, jak informuje Polska Izba Żywności Ekologicznej na podstawie danych NielsenIQ, wartość polskiego rynku żywności ekologicznej w 2024 roku przekroczyła 2 miliardy złotych, rosnąc w tempie 7,5%. Głównym wyzwaniem pozostaje jednak cena, gdyż jak wynika z raportu EKObarometr 2025, choć 66% Polaków ceni ekologiczne pochodzenie żywności, to aż 57% z nich przyznaje, że na jej zakup po prostu ich nie stać.

PIECHOCIŃSKI O EGOISTACH, SZUMIE MEDIALNYM I... GRZYBACH. | Poranny Ring