Dopłaty w ramach Rolnictwa 4.0. Kiedy ARiMR ruszy z naborem wniosków?

ARiMR rusza z naborem wniosków dla rolników

ARiMR regularnie aktualizuje harmonogram naboru wniosków z Programu Wsparcia dla Rolnictwa (PS WPR) na lata 2023-2027. Podczas ostatniego webinarium, które poświęcone było możliwościom finansowania rolnictwa w 2024 roku, pojawiły się pytania dotyczące ewentualnego kolejnego naboru na innowacyjne działania w ramach Rolnictwa 4.0. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez ekspertów, Ministerstwo Rolnictwa rozważa uruchomienie kolejnego naboru w drugiej połowie 2024 roku, jednakże na chwilę obecną posiadamy jedynie polityczne zapewnienia bez ustalonych konkretnych terminów. W harmonogramie naboru wniosków przez ARiMR nie został jeszcze ustalony żaden konkretny termin.

Podczas webinarium pt. "Dopłaty bezpośrednie i finansowanie rolnictwa. Co czeka rolników w 2024 roku?", ekspert Grzegorz Ignaczewski zwrócił uwagę na opóźnienia w rozpatrywaniu wniosków z poprzedniego naboru, który miał miejsce jesienią. W ubiegłym roku rolnicy próbowali skorzystać z tego programu, jednak nabór został przedwcześnie zakończony z powodu ogromnego zainteresowania, przewyższającego dostępne środki. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dysponująca środkami na około 800 wniosków, otrzymała ich dziesięciokrotnie więcej, co stawia pod znakiem zapytania możliwość sfinansowania wszystkich kwalifikujących się projektów.

W kontekście tych wydarzeń rolnicy oczekują na decyzje dotyczące przyznania wsparcia, które do tej pory nie zostały wydane. Takie opóźnienia budzą wątpliwości co do realizacji obietnic dotyczących nowych naborów, a także efektywności i transparentności procesu decyzyjnego w ramach programów wspierających rolnictwo. Ostatnio Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało o zwiększeniu puli środków finansowych na ten cel, co daje nadzieję, że złożone wnioski zostaną rozpatrzone, a rolnicy będą mogli zrealizować zaplanowane inwestycje.

EKG 2024 Marzena Drela