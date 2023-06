Szczyt IBO w Lublinie to najważniejsze globalne wydarzenie branży plantatorów borówki amerykańskiej (bot. borówki wysokiej). Przewiduje się, że w tym roku światowa produkcja borówki amerykańskiej przekroczy 1 mln ton. Przypomnijmy, że Polska jest na szóstym miejscu w światowym rankingu największych producentów borówki wysokiej i na drugim miejscu w Europie.

– To spotkanie jest jak Davos czy Krynica. W dwa dni można zobaczyć, usłyszeć i porozmawiać z ludźmi, których odwiedzenie wiązałoby się z okrążeniem globu, zajęłoby miesiące i kosztowało majątek – zauważa Dominika Kozarzewska, szefowa komitetu organizacyjnego i koordynatorka prac Jagodowego Core Teamu.

Raport IBO 2023

Podczas dwudniowego szczytu spotkają się czołówka polskich firm produkcyjnych i handlowych, a także liderzy wszystkich największych firm branży z całego świata. Jednym z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń szczytu będzie omówienie Raportu IBO 2023 z najnowszymi danymi o produkcji i konsumpcji borówki wysokiej. W czasie szczytu zostaną również przedstawione i omówione różnice trendów rynkowych i preferencji konsumentów na kluczowych rynkach. Będzie można zapoznać się również z praktykami promocyjnymi na świecie. Zostanie również zaprezentowana polska kampania „Czas na polskie superowoce!”. Ponadto w programie sesje, prelekcje, panele dyskusyjne, poświęcone wszystkim aspektom branży – od oferty odmianowej, przez logistykę, po najnowsze badania walorów prozdrowotnych borówki.

Dynamiczny wzrost produkcji

Jak gigantyczny wzrost produkcji w niektórych regionach wpłynie na światowy rynek borówki? - to temat pierwszej debaty. W gronie ekspertów przedstawiciele m.in. z RPA, Chile, Maroko i Peru, aktualnie najwięksi eksporterzy świeżych borówek.

– Szczyt to miejsce dyskusji o przyszłości branży w cieniu tak dynamicznego rozwoju produkcji. Kiedy wzrost podaży przekroczy możliwości zwiększania popytu? Gdzie jest ten popytowy „sufit”? Jak ten popyt możemy zwiększać? To pytania, na które będę oczekiwał odpowiedzi – mówi dr Dariusz Paszko, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

Oczy wszystkich skierowane są na Chiny, gdzie gwałtownie rosną plantacje borówki wysokiej, oraz Peru, które w sezonie 2021/22 eksportowało 218,8 tys. ton borówki o wartości 1,307 mld USD. Jest to wzrost o 31% wolumenu i 28% wartości w porównaniu z rokiem 2020/21, kiedy eksport wyniósł 166 943 t i 1,02 mld USD.

– Na uwagę zasługuję Peru, w tym kraju w ciągu ostatnich 10-12 lat nastąpił dynamiczny i na ogromną skalę rozwój nasadzeń borówki wysokiej, głównie typu południowego. Mówimy o wzroście z kilkudziesięciu ha do obecnie ok. 17 tys. ha. /.../ Tamtejsze warunki pogodowe „wiecznej wiosny” na większej części pustynnego wybrzeża Pacyfiku umożliwiają uprawę borówki i produkcję owoców od maja do marca, chociaż ich większość jest wysyłana od września do grudnia, zanim chilijskie owoce trafią na rynek na skalę komercyjną. Aktualnie kraj ten jest największym eksporterem świeżych borówek w świecie, zdecydowanie wyprzedził poprzedniego lidera – Chile – przypomina prof. dr hab. Stanisław Pluta, Zakład Hodowli Roślin Ogrodniczych Instytut Ogrodnictwa – PIB w Skierniewicach.

Gigantyczny wzrost produkcji, a szczególnie ekspansja eksportu borówki do Europy, negatywnie oddziałuje na sytuację polskich producentów. Szczyt to miejsce by się nad tym zastanowić i rozmawiać o własnej strategii.