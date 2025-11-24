Najnowszy raport OECD-FAO ujawnia, że straty ziarna po żniwach mogą sięgać nawet 19% całego zbioru

Systemy monitorowania ziarna w silosie to najskuteczniejszy sposób na ograniczenie strat spowodowanych pleśnią i rozwojem mykotoksyn

Analiza przeprowadzona w 2025 roku na polskich gospodarstwach potwierdza, że stałe monitorowanie temperatury i wilgotności ziarna redukuje straty o 15-20%

Automatyzacja magazynu zbożowego to nie tylko ochrona plonów, ale i sposób na zmniejszenie zużycia paliwa do suszenia nawet o 30%

Jakie są straty ziarna po żniwach i jak im zapobiegać? Nowe dane

Najnowszy raport OECD-FAO Agricultural Outlook na lata 2025-2034 przynosi niepokojące informacje: na świecie marnuje się aż 19% zebranych zbóż. W Polsce, gdzie rolnictwo coraz mocniej odczuwa skutki anomalii pogodowych, ochrona plonów po żniwach staje się absolutnym priorytetem. Jak podaje serwis I-Rolnik, tylko w bieżącym roku straty spowodowane suszą w naszym kraju sięgnęły 1,2 mld zł, a w niektórych regionach plony były niższe o 20-30%. Znaczenie właściwego magazynowania podkreśliły również tegoroczne warunki, w tym chłodny maj z przymrozkami, o czym informował portal AgroNomiast. Rozwiązaniem okazują się nowoczesne technologie, co potwierdzają badania opublikowane na łamach czasopisma „Studia Informatica”. W analizie przeprowadzonej w 2025 roku na grupie 106 polskich rolników wykazano, że gospodarstwa korzystające z systemów monitorowania ziarna odnotowały straty mniejsze średnio o 15-20%.

Kluczem do ograniczenia strat jest precyzyjna kontrola warunków panujących w silosach i magazynach zbożowych. Z danych firmy Martin Lishman z tego roku wynika, że samo wdrożenie systemów monitorowania temperatury i wilgotności może ograniczyć straty spowodowane pleśnieniem ziarna nawet o 30%. Z kolei raport opublikowany 5 listopada przez Bayer Crop Science zwraca uwagę na krytyczne znaczenie utrzymania wilgotności zboża na poziomie 13%. Taka wartość, którą można osiągnąć dzięki odpowiedniemu suszeniu i wentylacji, skutecznie hamuje rozwój aflatoksyn. Te groźne mykotoksyny nie tylko obniżają wartość plonów, ale mogą całkowicie wykluczyć je z obrotu. Automatyzacja tych procesów pozwala na stałe utrzymanie optymalnych parametrów, co bezpośrednio przekłada się na bezpieczeństwo i jakość ziarna.

Automatyzacja magazynu zbożowego. Jakie są korzyści i bariery?

Rosnące zainteresowanie nowoczesnymi rozwiązaniami widać na rynku. Według analizy Ken Research z października 2025 roku, wartość polskiego rynku czujników i Internetu Rzeczy (IoT) w rolnictwie osiągnęła już 1,1 mld USD i rośnie w imponującym tempie 25% rocznie. Istotną część tego segmentu stanowią właśnie systemy do monitorowania wilgotności i temperatury w magazynach. Dobrym przykładem są rozwiązania takie jak iGRAIN, opisywane przez serwis Crop-Protector. Umożliwiają one stałe śledzenie parametrów zboża z dowolnego miejsca, na przykład za pomocą smartfona. Co ważne, systemy te automatycznie wysyłają alerty, gdy któryś ze wskaźników przekroczy bezpieczny poziom, co pozwala rolnikowi na natychmiastową reakcję i uniknięcie strat.

Inwestycja w inteligentne systemy magazynowe to nie tylko ochrona plonów, ale także krok w stronę realnych oszczędności w gospodarstwie. Polska firma Unia Grains oferuje suszarnie z automatyczną kontrolą procesu, które dzięki systemowi recyrkulacji powietrza pozwalają zmniejszyć zużycie paliwa nawet o 30%. Zapotrzebowanie na takie rozwiązania rośnie, co pośrednio potwierdza serwis Business Insider, informując o rekordowym poziomie odnowień umów najmu nowoczesnej powierzchni magazynowej w Polsce, który w tym roku sięgnął 1,6 mln m kw. Choć badania opublikowane w czasopiśmie „Ekonomia i Środowisko” wskazują, że dla małych i średnich gospodarstw barierą wciąż bywają wysokie koszty inwestycji, to odpowiedzią na te wyzwania mogą być inicjatywy rządowe, takie jak te proponowane w ramach projektu „Cyfrowa transformacja rolnictwa w Polsce”.

