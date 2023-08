Pierwszy przegląd alkoholi z owoców jagodowych przyciągnął 28 win, nalewek i destylatów. Nagrodzono 10 producentów.

Grand Prix Berry Fest 2023 wśród producentów profesjonalnych zdobyło wino z czerwonej porzeczki półwytrawne – DiWine, Beata Iwańczyk i Marcin Bańcerowski.

Grand Prix Berry Fest 2023 wśród alkoholi domowych - nalewka z polskiego minikiwi - Natalia i Karol Krześniak.

Głównym wydarzeniem „Berry Fest 2024” będzie Konkurs prowadzony w oryginalnej formule rozmowy z ekspertami. Każdy z uczestników opowie o tym jak tworzy trunek, a jurorzy pomogą wyciągnąć istotne jego atuty.

Konkurs poprzedzi Master Class, podczas którego przypomniane zostaną zasady dobierania alkoholu do potraw. Już pierwsza edycja pokazała, jak ważny jest foodpairing. Konkursowi będzie towarzyszyć dyskusja na temat przyszłości jagodowych alkoholi, prezentacja przykładów strategii rozwoju biznesu i networking. Program wzbogacają sami uczestnicy, wskazując ciekawe przykłady i swoje oczekiwania.

– Berry Fest to unikalna formuła. Jako jury spotykamy się z twórcami i po prostu rozmawiamy. Mówimy, o tym co się nam podoba i co nam się nie podoba. Dyskutujemy, jak zrobić aby to było lepsze albo jak zrobić to, żeby się lepiej sprzedawało. Przy okazji oczywiście wszyscy uczą się nawzajem od siebie – poleca Łukasz Klesyk, redaktor kulinarny i juror Berry Fest.

Dla kogo jest konkurs Berry Fest?

Przyjmowane są zgłoszenia z podziałem na firmy i osoby prywatne:

Firmy to producenci dostarczający swoje produkty do podmiotów hurtowych, posiadające tzw. zezwolenie hurtowe lub sprzedający w miejscu wytworzenia (we własnej winnicy, winiarni, gospodarstwie), na bazie stosownego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Osoby prywatne to pasjonaci lub plantatorzy, którzy często produkują z własnych owoców i na własne potrzeby. Nie sprzedają, nie mają stosownych zezwoleń, akcyzy etc. Mają jednak „w dłoni” swój produkt, który chcą pokazać i o którym chcą opowiedzieć.

Jak producent może wziąć udział w „Berry Fest 2024”?

Do udziału niezbędna jest akredytacja. Formularz dla producentów 👉 tutaj

Nagrody w konkursie „Berry Fest 2024”

W ramach Konkursu przyznane zostaną brązowe, srebrne i złote medale oraz 2 nagrody główne. Tytuły Grand Prix Berry Fest 2024 zostaną przyznane – podobnie jak w ubiegłym roku – w kategoriach „produkcja profesjonalna” i „produkcja domowa”.

Wszyscy nagrodzeni będą promowani na łamach czasopism partnerów „Jagodnik” oraz „Restauracja” i „Hotelarz”, wydawanych dla właścicieli i kadry zarządzającej HoReCa. Kluczowym wymiarem tej promocji jest całostronicowa reklama laureatów w czasopiśmie „Restauracja”.

Wszyscy medaliści otrzymają dyplom, zdjęcia, projekt medalu oraz pakiet ok. 50 naklejek ze zdobytym medalem „Berry Fest 2024”. Tradycyjnie laureaci będą promowani podczas tegorocznej akcji „prezenty dla firm”.

Kto będzie wybierał zwycięzców „Berry Fest 2024”?

Ekspertami Berry Fest i jurorami konkursu są Zbigniew Kmieć, Katarzyna Puk, Mikołaj Rey i Łukasz Klesyk. Ich sylwetki prezentujemy w osobnym materiale (link). Poniżej ich zaproszenie i ocena pierwszej edycji.

– Berry Fest to spotkanie, które wokół tego co dobrze znamy, tworzy nową energię. Uświadamiamy sobie, że Polska to są owoce jagodowe, wina owocowe i nalewki. Czujemy gościnność i tradycje. Wspólnym wyzwaniem staje się odbudowa tych kategorii na świecie. Wcześniej w oczach polskiej branży gastronomicznej i handlowej. To właśnie robimy. Po to zapraszamy Państwa na Berry Fest – mówi Mikołaj Rey, szef jury Berry Fest, ekspert kulinarny, smakosz i miłośnik polskich produktów.

