Wyższe plony i lepsze ceny skupu? Sprawdź, co po cichu zjada zyski w gospodarstwie

Dziennikarze "Super Biznesu"
2025-10-31 13:52

Wyższe plony i lepsze ceny w skupie napełniają optymizmem każdego rolnika. Dlaczego więc, mimo obiecujących sygnałów z rynku, wielu gospodarzy wciąż z niepokojem liczy każdą złotówkę? Okazuje się, że za tym finansowym paradoksem kryje się jeden, potężny czynnik, który po cichu zjada zyski i decyduje o przyszłości gospodarstw.

Osoba w koszuli w kratę i dżinsach trzyma w dłoniach rozłożone banknoty o nominale 200 złotych, symbolizujące finanse i zyski. O zmianach w opłacalności produkcji rolnej przeczytasz więcej na portalu Super Biznes.

Autor: GettyImages Osoba w koszuli w kratę i dżinsach trzyma w dłoniach rozłożone banknoty o nominale 200 złotych, symbolizujące finanse i zyski. O zmianach w opłacalności produkcji rolnej przeczytasz więcej na portalu Super Biznes.
  • Najnowsze dane GUS z października 2025 roku ujawniają, dlaczego mimo lepszych nastrojów opłacalność produkcji rolnej wciąż pozostaje na ujemnym poziomie
  • Ceny maszyn rolniczych, które wzrosły aż o 80%, są wskazywane jako główna bariera w rozwoju większości gospodarstw
  • Analiza danych rynkowych potwierdza, że wyższe zbiory zbóż i rosnące ceny skupu napędzają stopniowe ożywienie w rolnictwie
  • Rekordowe wykorzystanie funduszy unijnych i leasingu okazuje się kluczową strategią rolników w walce z rosnącymi kosztami

Nastroje w polskim rolnictwie. Dlaczego opłacalność produkcji jest wciąż niska?

Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) z 15 października 2025 roku przynoszą powiew ostrożnego optymizmu. Choć sytuacja w polskim rolnictwie jest wciąż daleka od ideału, widać wyraźną poprawę nastrojów. Wskaźnik Zmiany Ogólnej Sytuacji (WZOS) w pierwszym półroczu osiągnął poziom -23,6 punktu. Jest to znacznie lepszy wynik niż w analogicznym okresie 2024 roku, kiedy wynosił on aż -40,4 punktu. Ujemna wartość wskaźnika oznacza jednak, że pesymiści wciąż mają przewagę nad optymistami. Podobnie wygląda kwestia opłacalności produkcji, która poprawiła się z -60,2 do -42,9 punktu, ale nadal dla większości rolników działalność nie przynosi satysfakcjonujących zysków. Sezonowe ożywienie potwierdza także Instytut Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej SGH, którego wskaźnik koniunktury rolnej IRGAGR w trzecim kwartale bieżącego roku wzrósł o 8,2 punktu w porównaniu z kwartałem poprzednim.

Wyższe zbiory i lepsze ceny skupu. Co napędza ożywienie w rolnictwie?

Co stoi za stopniową poprawą sytuacji finansowej gospodarstw? Kluczowe okazują się dwa czynniki: większa produkcja i korzystniejsze ceny. Zgodnie z szacunkami GUS z końca września 2025 roku, tegoroczne zbiory zbóż ogółem mogą sięgnąć 37,1 mln ton, co oznacza wzrost o około 6% w stosunku do ubiegłorocznych wyników. Jednocześnie, jak podał urząd 22 października, ceny skupu podstawowych produktów rolnych, takich jak pszenica, żywiec wołowy, wieprzowy czy mleko, były we wrześniu wyższe o 9,8% niż rok temu. Ten pozytywny trend utrzymuje się od sierpnia, kiedy to wzrost sięgał 11,8%. Dodatkowym, niezwykle ważnym zastrzykiem gotówki są zaliczki płatności bezpośrednich i obszarowych. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) do 28 października 2025 roku przelała na konta ponad 655 tysięcy rolników już przeszło 5,5 mld złotych.

Ceny maszyn rolniczych wzrosły o 80%. Jak rolnicy radzą sobie z kosztami?

Pomimo tych pozytywnych sygnałów, największym wyzwaniem dla sektora rolnego pozostają rosnące koszty. Jako główną barierę w rozwoju wskazuje je ponad 60% gospodarstw w aż czternastu województwach. Problem ten jest szczególnie dotkliwy dla rolników prowadzących produkcję wielokierunkową oraz tych, którzy specjalizują się w uprawach roślinnych. Skalę trudności dobrze obrazują dane portalu nawozy.eu, według których ceny maszyn rolniczych w ciągu ostatnich pięciu lat wzrosły aż o 80%. W tej sytuacji nie dziwi fakt, że blisko dwie trzecie ankietowanych przez GUS rolników upatruje szansy na rozwój w funduszach unijnych. To, jak ważne jest to wsparcie, potwierdzają dane Santander Leasing. W pierwszej połowie 2025 roku polscy rolnicy sfinansowali zakup maszyn o rekordowej wartości 770 mln zł, czyli o 39% więcej niż rok wcześniej, co pokazuje, że mimo trudności inwestycje w modernizację gospodarstw nie zwalniają tempa.

