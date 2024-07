10 lat Connected Biking w Bosch eBike Systems

Już w 2014 roku w Bosch eBike Systems skupiono się na idei Connected Biking, która stała się nowym standardem w e-rowerach

Kamień milowy w rozwoju: wprowadzenie inteligentnego systemu

Od tego czasu dzięki funkcjom cyfrowym e-rowery są bardziej zindywidualizowane, wygodniejsze i bezpieczniejsze

Stale pojawiają się nowe funkcje w zakresie zabezpieczeń antykradzieżowych, nawigacji, personalizacji, aktualizacji i serwisu, które poprawiają komfort korzystania z e-rowerów

Dziesięć lat temu Bosch eBike Systems położył kamień węgielny pod przyszłość e-rowerów: od 2014 roku Connected Biking stoi za dalszym rozwojem z ciągłym strumieniem nowych funkcji i uzupełnia fizyczne doświadczenie cyfrowym światem doświadczeń. W tym czasie Bosch wprowadził na rynek pierwszy w branży rowerowej wszechstronny połączony z siecią komputer pokładowy Nyon. W połączeniu z portalem internetowym i aplikacją na telefon stanowi on połączenie systemu sterowania e-rowerem, systemu nawigacji oraz instruktora fitness z dostępem do świata online. Wkrótce nastąpił kolejny ważny krok w kierunku cyfryzacji e-rowerów: wraz z przejęciem COBI.Bike w 2017 r. po raz pierwszy firma Bosch eBike Systems rozszerzyła portfolio produktów i kompetencji o rozwiązania na telefon. Nie trzeba było długo czekać na kolejne innowacje, takie jak wyświetlacz Kiox (2019) lub pierwsza integracja funkcji zabezpieczenia antykradzieżowego (2019).

Będący kamieniem milowym inteligentny system: aplikacja eBike Flow jako cyfrowy asystent

Szczególnie ważnym kamieniem milowym w tym rozwoju i początkiem nowej, połączonej z siecią przyszłości e-rowerów było wprowadzenie w 2021 roku inteligentnego systemu. Dzięki tej generacji Bosch eBike Systems wszystkie komponenty – takie jak jednostka napędowa, akumulator, wyświetlacz i telefon – są w pełni połączone w sieć, mogą komunikować się ze sobą i wymieniać dane. Od tego czasu rowerzyści mogą korzystać z intuicyjnych i wygodnych rozwiązań z wieloma nowymi opcjami.

Sercem systemu jest aplikacja eBike Flow, której zaufało ponad milion rowerzystów na całym świecie, a średnia ocena w sklepie z aplikacjami wynosi 4,3 na 5 gwiazdek. Umożliwia dostęp do dodatkowych funkcji cyfrowych, ustawień osobistych, analizy i wyświetlania danych jazdy, nawigacji, aktualizacji itp. Dzięki temu e-rower ułatwia codzienne życie i spędzanie wolnego czasu. Bosch stale ulepsza inteligentny system, wprowadzając aktualizacje i nowe funkcje w czterech obszarach: zabezpieczenie antykradzieżowe, nawigacja, personalizacja oraz aktualizacja i serwis.

Dodatkowe zabezpieczenie antykradzieżowe: parkuj swój e-rower bez obaw

Niezależnie od tego, czy chodzi o krótki postój w kawiarni, czy dłuższą przerwę na sportowej trasie: każdy, kto parkuje swój eBike na krótszy lub dłuższy czas, chce móc to robić bez większych obaw. Cyfrowe funkcje zabezpieczenia antykradzieżowego w inteligentnym systemie zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo i stanowią idealne uzupełnienie zamka mechanicznego. Dzięki funkcji eBike Lock telefon lub wyświetlacz staje się cyfrowym kluczem, bez którego nie można aktywować wspomagania silnika. Dzięki funkcji eBike Alarm można zobaczyć aktualną lokalizację i status e-roweru, a w przypadku próby kradzieży emituje on alarm dźwiękowy i wizualny oraz wysyła powiadomienie na telefon. Jeśli jednak e-rower zostanie skradziony, rozpocznie się automatyczne śledzenie, w tym śledzenie lokalizacji dla policji.

Odkrywanie oznacza doświadczanie: funkcje nawigacji następnej generacji

Aby każdy kilometr był prawdziwym doznaniem, inteligentny system za pośrednictwem aplikacji eBike Flow oferuje planowanie trasy, nawigację i śledzenie aktywności. Przed jazdą można zaplanować trasy z maksymalną swobodą i wydajnością. Pomaga w tym oparta na sztucznej inteligencji funkcja Range Control: jeśli rowerzyści przygotują trasę w aplikacji eBike Flow, pokaże im ona bezpośrednio, jaki procent energii akumulatora prawdopodobnie pozostanie po dotarciu do celu. Aby pozbyć się wszelkich zmartwień o zasięg podczas jazdy, można nawet ustawić żądany minimalny poziom naładowania akumulatora po przyjeździe do celu, a inteligentny system o to zadba. Inne funkcje oparte na sztucznej inteligencji rozpoznają zachowanie użytkownika, uczą się na podstawie poprzednich przejazdów i mogą oferować spersonalizowane trasy z precyzyjnie obliczonym czasem dotarcia do celu.

Trasy zaplanowane z wyprzedzeniem za pomocą komoot także można importować automatycznie. Podczas jazdy czytelny wyświetlacz trasy i precyzyjne wskazówki zakręt po zakręcie zapewniają nowoczesną nawigację, zarówno za pomocą wyświetlacza, telefonu na kierownicy, jak i wskazówek głosowych. W razie potrzeby wszystkie ważne dane, takie jak prędkość, poziom akumulatora, wykres wysokości lub – w połączeniu z czujnikiem tętna – aktualne tętno mogą być wyświetlane przez cały czas. Dzięki funkcji śledzenia aktywności wszystkie dane dotyczące tras i osiągów są rejestrowane, w razie potrzeby synchronizowane ze Strava lub Apple Health, i mogą być analizowane po zakończeniu jazdy, wyeksportowane jako plik GPX lub w formacie FIT i udostępnione społeczności.

Personalizacja: dostosowanie e-roweru do indywidualnych preferencji

Niezależnie od tego, czy chodzi o eCity, eTrekking czy eMTB: e-rowery są tak różnorodne, jak różnorodne są wymagania rowerzystów. Właśnie dlatego coraz ważniejsza staje się personalizacja. Rower elektryczny coraz bardziej dostosowuje się do indywidualnego stylu życia, zależnie od użytkowania przez daną osobę. Dzięki połączeniu poszczególnych komponentów w sieć e-rower można dostosować do własnych potrzeb za pośrednictwem aplikacji eBike Flow. Na przykład za pomocą ponad 30 różnych opcji można dostosować wyświetlacz tak, aby wyświetlał informacje, które odpowiadają bieżącej sytuacji podczas jazdy na trasie. Także tryby jazdy można dostosować do własnych preferencji: dynamiczny na szlaku, energooszczędny na trasie lub zrelaksowany w ruchu miejskim.

Aktualizacja i serwis: eBike jest zawsze na czasie

Dzięki aktualizacjom w inteligentnym systemie stale wprowadzane są ulepszenia i nowe funkcje. W ten sposób eBike pozostaje stale aktualny i zawsze sprawia wrażenie nowego. Tutaj również wiele się zmieniło w ciągu dziesięciu lat od wprowadzenia Connected Biking: gdy wcześniej najnowszą wersję instalował dystrybutor, teraz aktualizacje są po prostu przeprowadzane zdalnie za pośrednictwem aplikacji eBike Flow. Szczególnie inteligentne rozwiązanie: aplikacja eBike Flow służy również jako cyfrowa książeczka serwisowa.

Perspektywy: połączone ze światem cyfrowym e-rowery będą standardem w przyszłości

Przyszłość e-rowerów będzie charakteryzować się dodatkowymi funkcjami cyfrowymi i jeszcze większą liczbą opcji dostosowywania, które można natychmiast zainstalować dzięki aktualizacjom oprogramowania. Niepołączone z siecią e-rowery będą w przyszłości wyjątkiem – temat Connected Biking będzie zatem w nadchodzących latach nadal odgrywał kluczową rolę dla Bosch eBikes Systems. Obok większej elastyczności i dodatkowych funkcji łączność e-rowerów odgrywa również decydującą rolę na drodze do mobilności jutra. Stanowi ona podstawę komunikacji sieciowej między e-rowerami a odpowiednią infrastrukturą, taką jak sygnalizacja świetlna dla rowerów lub inni użytkownicy dróg i dostawcy inteligentnych usług, zgodnie z koncepcją Bike2X w kontekście inteligentnego miasta, omawianą w świecie nauki, przemysłu i polityki.